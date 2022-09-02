كايت موس تدخل عالم مستحضرات التجميل

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت عارضة الأزياء البريطانية كايت موس، الخميس، موقعا إلكترونيا عن مستحضرات التجميل والأكسسوارات سمّته «كوزموس» (Cosmoss) سعيا منها، وقد بلغت الثامنة والأربعين، إلى إعادة التموضع مهنيا وتكريس نفسها مرجعا مُلهِما في ما يتعلق بحياة الرفاهية والعافية، حاذية بخطوتها هذه حذو مجموعة من المشاهير بنوا إمبراطوريات في مجال التجارة الإلكترونية.

وعبر هذا الموقع، تدعو نجمة الموضة المعروفة بحبها للحفلات وعلاقاتها مع الممثل الأميركي جوني ديب أو موسيقيي الروك الإنجليز كبيت دوهرتي وجيمي هينس، إلى اتباع أسلوب حياة يركز على الطبيعة «الكونية»، وفق «فرانس برس».

ويبيع الموقع مثلا سوائل مغذية للبشرة مصنوعة من الكانابيديول والكولاجين بسعر 105 جنيهات إسترلينية (نحو 120 دولارا) ، ومنتجات من الشاي (20 جنيها) وأنواعا «مقدّسة» من الرذاذ المعطّر (120 جنيها) تهدف إلى «إيجاد توازن الجسم والروح مع البيئة الطبيعية ودورات الساعة البيولوجية».

ومع أنها لا تزال تدخن، تكرر موس في مقابلاتها أنها توقفت عن شرب الكحول، وأن تصرفات الشباب الطائشة باتت من الماضي. وقالت في برنامج «ديزرت آيلند ديسكس» عبر «بي بي سي»: «أهوى الرقص (...) لكنني لم أعد أحب فقدان السيطرة على نفسي».

وتوقع مؤلف كتاب «لوكس إيه ديجيتال» الذي يصدر في أكتوبر المقبل إريك بريون أن يكون «الجمال والعافية عنصرَي النمو الجديدين في قطاع منتجات الفخامة»، وهذا ما يفسّر إقبال النجوم على إطلاق ماركاتهم في هذا المجال. ورأى أن «الاستثمار مع أحد المشاهير أكثر أمانا من الاستثمار مع علامة تجارية شابة وراءها أشخاص مغمورون، نظرا إلى أن الانطلاق يكون من قاعدة جماهيرية» قد يصل حجمها إلى ملايين الأشخاص.

ولُقبَت كايت موس في بداياتها «ويف» (waif) أي «الطفلة الصغيرة البائسة» بسبب نحافتها الشديدة، وكانت نموذجا عن مَيل في عالم الموضة في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين نحو العارضات ذوات الأجسام النحيلة جدا، وهي موجة أُطلقت عليها تسمية «هيروين شيك».

وطَوَى هذا التوجه صفحة عصر «عارضات الأزياء الخارقات» ذوات القوام المثالي أو المنحوت كسيندي كروفورد أو ناومي كامبل، قبل أن تصبح معايير الجمال أكثر ميلا إلى أجسام أكثر امتلاء، على غرار نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. وسبقت كارداشيان كايت موس، وكذلك شقيقتها كايلي، إلى إطلاق علامات تجارية تدر عليها مئات الملايين من الدولارات.

وكالة كايت موس

كايت موس التي تقدر ثروتها بـ70 مليون دولار بحسب موقع «سيليبرياي نِت وورث» (Celebritynetworth)، فبرزت خارج منصات العرض من خلال تعاونها مع ماركة الأزياء المنخفضة التكلفة «توب شوب»، ومع «كوك» في الآونة الأخيرة.

في العام 2016، أطلقت أيضا وكالة «كايت موس» الفنية، ومن أبرز من ضمتهم ابنتها ليلا موس التي أصبحت هي الأخرى عارضة أزياء، إلى جانب أبناء نجوم آخرين على غرار إيلا ريتشاردز (حفيدة كيث) أو شخصيات مثل المغنية ريتا أورا.

وكان وجه كايت موس ذات الابتسامة العريضة والنمش اشتهر عندما كانت في الرابعة عشرة من خلال سلسلة صور بعدسة كورين داي لمجلة «ذي فيس».

وروت موس أنها بكت كثيرا أثناء جلسة التصوير هذه لأنها أُجبرت على التعرّي، على الرغم من اعترافها بأن هذه اللقطات «غيرت حياتها».

وفي العام 2005، خسرت عقودا لفترة وجيزة بسبب صور مسربة نشرتها صحف شعبية بريطانية بدت فيها أنها تتعاطى الكوكايين. ولم يفض تحقيق للشرطة إلى أي نتيجة، وعادت مسيرتها المهنية أقوى من أي وقت مضى.