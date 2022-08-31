مثبت مكياج من ماء الورد

القاهرة - بوابة الوسط

مثبت المكياج من الأشياء الضرورية ضمن مستحضرات التجميل، لذلك نُقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بمنتجات طبيعية منزليا، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لأخصائية التجميل صفاء محمد.

المكونات

كوب صغير مياه مقطرة أو مياه معدنية.

نصف كوب صغير ماء ورد.

نصف كوب صغير جلسرين.

زجاجة/عبوة ببخاخ لوضع المثبت.