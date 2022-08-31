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مثبت مكياج من ماء الورد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 02:00 مساء
مثبت مكياج من ماء الورد
حضري مثبت المكياج في منزلك بطريقة طبيعية (الإنترنت)
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مثبت المكياج من الأشياء الضرورية ضمن مستحضرات التجميل، لذلك نُقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بمنتجات طبيعية منزليا، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لأخصائية التجميل صفاء محمد.

المكونات
كوب صغير مياه مقطرة أو مياه معدنية.
نصف كوب صغير ماء ورد.
نصف كوب صغير جلسرين.
زجاجة/عبوة ببخاخ لوضع المثبت.

طريقة التحضير
- اسكبي المياه المقطرة داخل العبوة البخاخة، وأضيفي الجلسرين.
- ضعي ماء الورد على الخليط.
- يمكنكِ إضافة كبسولة من كبسولات فيتامين «هـ» إذا كنتِ تريدين.
- رجي الزجاجة جيدا وستُصبح جاهزة للاستخدام.
 

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