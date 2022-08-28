شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، وقد ترجع إلى استخدامهن المواد الكيميائية الموجودة بداخل الشامبو والبلسم المستخدمين اللذين قد يحتويان على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية، التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.

لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة صنع شامبو وبلسم طبيعي دون أي كيماويات يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».