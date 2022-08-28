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شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 01:28 مساء
شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح
بالخطوات طريقة صنع شامبو وبلسم طبيعي من دون أي كيماويات (الإنترنت)
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تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، وقد ترجع إلى استخدامهن المواد الكيميائية الموجودة بداخل الشامبو والبلسم المستخدمين اللذين قد يحتويان على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية، التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.
لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة صنع شامبو وبلسم طبيعي دون أي كيماويات يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات المطلوبة
صودا الخبز
خل التفاح
كوب من إكليل الجبل
نعناع
قومي بوضع 4 ملاعق طعام من صودا الخبز في وعاء ومن ثم قومي بإضافة ربع كوب من الماء وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك ومن ثم أضيفي ½ كوب من خل التفاح وكوب إكليل الجبل أو النعناع، واحفظيها في عبوة نظيفة لوقت الاستخدام.

طريقة عمل بلسم طبيعي في المنزل
إذا كان شعرك خشنًا وجافًا فأنت بكل تأكيد بحاجة للبلسم، ولذا ننصحك بوضع نصف كوب من العسل في وعاء آمن بالميكروويف، وسخني العسل لبضع ثوانٍ لجعله رقيقًا ومن ثم أضيفي نصف كوب من زيت الزيتون البكر أو زيت جوز الهند إلى العسل واخلطيها جيدًا وضعيها في زجاجة مناسبة، وفي كل مرة بعد الاستحمام بالشامبو الطبيعي، قومي بتدليك شعرك الرطب بمقدار ملعقة أو ملعقتين من هذا البلسم، بداية من فروة الرأس حتى أطراف الشعر. قومي بتغطية شعرك باستخدام غطاء الاستحمام البلاستيكي. احتفظي بهذا البلسم الطبيعي على شعرك لمدة ساعة، ثم اشطفي شعرك واغسليه مع الشامبو الطبيعي مرة أخرى لإزالة كل آثار الزيت والعسل.

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