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الطماطم وزبدة الشيا بديل فيلر الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 04:10 مساء
الطماطم وزبدة الشيا بديل فيلر الشفاه
بعض الطرق لعمل وصفات طبيعية لنفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر (الإنترنت)
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تتطلع الكثير من الفتيات للحصول على شفاه ممتلئة وناعمة، لذلك سوف نقدم لكِ بعض الطرق لعمل وصفات طبيعية لنفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر، وستلاحظين النتيجة من أول استخدام. تعرفي إلى الوصفات معنا وفقا لموقع «الجميلية».

الشوفان وعصير الطماطم:
- اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من الزبادي. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك لمدة خمس دقائق. اغسلي الخليط جيدًا بالماء الدافئ. تستخدم عند الحاجة.

زبدة الشيا وزيت الزيتون:
- اخلطي ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقة. اغسلي الخليط جيدًا بالماء الدافئ. ضعي المرطب الخاص بكِ.

القرفة وزيت الزيتون:
- اخلطي ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي الخل بالماء الدافئ. تكرر مرتين أسبوعيًا.

الفلفل الحار وزيت زيتون:
- اخلطي نصف ملعقة من الفلفل الحار مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي الخليط جيدًا بالماء البارد. ضعي المرطب الخاص بكِ. تكرر مرة أسبوعيًا.

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