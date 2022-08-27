الطماطم وزبدة الشيا بديل فيلر الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلع الكثير من الفتيات للحصول على شفاه ممتلئة وناعمة، لذلك سوف نقدم لكِ بعض الطرق لعمل وصفات طبيعية لنفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر، وستلاحظين النتيجة من أول استخدام. تعرفي إلى الوصفات معنا وفقا لموقع «الجميلية».