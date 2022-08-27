5 نصائح لإطلالة صيفية رائعة

القاهرة - بوابة الوسط

الطقس الحار يجبرنا غالبًا على البقاء في البيوت، مع الملابس الخفيفة والمريحة، لكن لا تدعي أن حرارة الطقس المرتفعة تقف عائقًا أمام جمال إطلالاتكِ.

إذ أنه من السهل التميّز بإطلالة جذابة وملائمة للصيف والحرارة المترفعة، من خلال اتّباع بعض الخطوات، حسب «جمالك».

قصّات واسعة

مع ارتفاع درجات الحرارة، من غير الممكن تحمّل الملابس الضيّقة للغاية لذا من المفضّل أن تكون بقصات واسعة ومريحة، سواء كانت فساتين، تنانير أو سروايل. حتى وإن اخترتِ قمصانا أو فساتين بأكمام طويلة أو تصل إلى حدود الكوع، فمن المفضّل أن تكون فضفاضة كي لا تشعري بحرارة الطقس المرتفعة في الصيف.

قماش يحارب الطقس الحار

إلى جانب قصّات التصاميم، من المهم أيضًا أن تعيري أهمية لنوع قماش الملابس التي تريدين اعتمادها في الصيف. فمن المستحسن اختيار أقمشة خفيفة، تساهم في امتصاص التعرّق أولًا. من هنا، الجئي إلى ملابس قطن وشيفون وكريب وحرير وكتان، وابتعدي عن الأقمشة الثقيلة مثل الصوف والمخمل والجلد والكشمير. كذلك، ابتعدي كلّيًا عن التصاميم المصنوعة من النايلون التي ستضيف من الشعور بالحار والتعرّق.

- ريا أبي راشد بإطلالة صيفية رائعة

ملابس الصيف الأساسية

لكلّ موسم ملابسه الأساسية! في فصل الصيف، احرصي على اختيار التصاميم الأساسية مثل الشورتات القصيرة والفساتين والتنانير وغيرها. كذلك، استبدلي مثلاً البوتس بصندل أو ميول بكعب صغير، حذاء السنيكرز بشبشب وغيرها الكثير.

ملابس بألوان حيوية

الملابس بألوان داكنة كالأسود والكحلي تمتصّ الضوء وتُشعركِ بالحرّ أكثر وأكثر. لذلك، من المستحسن الابتعاد عنها، لا سيما في الأوقات التي ستتعرّضين فيها إلى أشعة الشمس، واختيار تصاميم بألوان حيوية. الأصفر، البرتقالي، الأخضر وغيرها، ستحارب الطقس الحارّ وستمنحكِ لوك حيويا وجميلا يليق بالأيام الصيفية.

ملابس مطبّعة بالنقشات

لنتكلّم بصراحة، مَن منا لا تتعرض للتعرق وظهور هذه البقع على الملابس في الأيّام الصيفيّة؟ واحدة من بين حيل الموضة التي تساعد في عدم ظهور هذه البقع على الملابس هي ارتداء قطع مطبعة بالنقشات، مهما كان لونها، شكلها أو حجمها.

من السهل التميّز بإطلالة جذابة وملائمة للصيف (الإنترنت)