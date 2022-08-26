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حبوب «أوميغا 3» الحل السحري لتطويل الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 02:18 مساء
حبوب «أوميغا 3» الحل السحري لتطويل الشعر
توفر حبوب «أوميغا 3» فوائد جمة للشعر (الإنترنت)
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تمتاز أحماض «أوميغا 3» بخصائص رائعة لتطويل الشعر، وهو حمض دهني أساسي يساعد على الأداء الصحي للقلب والدماغ والجلد والعينين كذلك.

ولا ينتج الجسم هذا الحمض، لذلك يجب أن يؤخذ من خلال نظام غذائي، وهو يوجد في مكملات زيت السمك، حسب «سيدتي».

وتوفر حبوب «أوميغا 3» فوائد جمة للشعر، إليك أبرزها:
تساعد على تنشيط تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، وتمدها بجميع العناصر الغذائية الأساسية، ما يؤدي إلى تطويل الشعر.
تحسن من كثافة الشعر، وتحد من أعراض الصلع.
توازن من إنتاج الزهم على فروة الرأس.
تعالج القشرة في فروة الرأس.
تمد بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية، ما يؤدي إلى شعر لامع وصحي.
تمنع التهابات فروة الرأس والتهابات بصيلات الشعر، التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

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تقلل من حكة فروة الرأس والقشرة عن طريق تنظيم إنتاج الزيت على فروة الرأس.
تغذي وترطب فروة الرأس الجافة، ما يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة.
تمنع تساقط الشعر وترقق الشعر والصلع.
تصلح تلف الشعر، والذي يحدث عادةً جراء الاستخدام اليومي للمواد الكيميائية أو مجففات الشعر.

طرق استخدام حبوب «أوميغا 3» للشعر
التطبيق الموضعي: يمكنك تطبيق كبسولات «أوميغا 3» على فروة الرأس وجذور الشعر.

النظام الغذائي: يمكنك دمج الأسماك الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والتونة في نظامك الغذائي. فهي مصدر غني لـ«أوميغا 3».

المكملات الغذائية: يمكنك تناول كبسولات «أوميغا 3» لتعزيز الشعر.

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