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طرق غسيل الشعر دون استخدام شامبو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 04:30 مساء
طرق غسيل الشعر دون استخدام شامبو
طريقة أخرى تزداد شعبيتها لغسل الشعر بدون شامبو وهي استخدام خل التفاح (الإنترنت)
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من المتوقع أن تكتسب المنتجات التي تقدم خصائص الغسيل والتكييف زخما في المستقبل القريب، وفقا لـ«Fortune Business Insight»، وتحدثت المنصة عن طلب واعد على بدائل الشامبو، حيث يمثل الشامبو السائل التقليدي 55 في المئة فقط من الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد محللو السوق «Mintel» أن المستهلكين يغسلون شعرهم بشكل متكرر، لكنهم يتجهون بشكل متزايد إلى منتجات التكييف بدلا من الشامبو، وفق «24».

لماذا يبتعد البعض عن الشامبو؟
قال إيلي هاليويل، الرئيس التنفيذي لشركة «Hairstory» لجريدة «إكسبريس» البريطانية «تحتوي جميع أنواع الشامبو حتى تلك الخالية من الكبريتات أو الخالية من مادة SLS على منظفات، والمنظفات هي مصدر معظم مشاكل الشعر. وباختصار لا يجب وضع أي شيء فيه رغوة على رأسك. الرغوة هي أسوأ عدو لشعرك. يجب عليك التنظيف باستخدام كريم منظف بدلا من ذلك».

وأضاف إيلي «أي شامبو يحتوي على رغوة به منظف. المنظفات فعالة بشكل لا يصدق لتنظيف الأطباق والأرضيات والسيارات وأي شيء آخر تريده نظيفا قدر الإمكان، وعند استخدامها على شعرك وفروة رأسك، فإنها تنظف بشكل مفرط وتزيل حاجز الحماية الطبيعي لدينا وتعرض شعرنا للتلف المحتمل من الحرارة والمواد الكيميائية والاحتكاك».

ما هو بديل الشامبو؟
يتجه الكثيرون نحو طرق أكثر طبيعية للحفاظ على الشعر نظيفا وصحيا، وبدلا من الشامبو، تزداد شعبية الغسولات المشتركة. وبهدف تحسين صحة الشعر وفروة الرأس، طوّرت «Hairstory» كريم تنظيف جديد خاليًا من المنظفات يسمى نيو ووش. وقال السيد هاليويل «حتى الآن هذه التركيبة المتكاملة للتنظيف والتكييف ساعدت في إنعاش أكثر من 500 ألف فروة رأس. نيو ووش ينظف بمزيج من الزيوت العطرية والمنظفات المشبعة الطبيعية. إنه لا يحتوي على رغوة على الإطلاق، وهذه علامة على أنه يترك النظام البيئي الدقيق لفروة رأسك سليما».

وهناك طريقة أخرى تزداد شعبيتها لغسل الشعر بدون شامبو وهي استخدام خل التفاح، وذلك عن طريق خلط ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الخل بالماء، وتخفيفه بشكل صحيح لتجنب خطر تهيج فروة الرأس. اشطفي شعرك أولا ثم ضعي محلول خل التفاح، واتركيه منقوعا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل غسله بالماء.

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