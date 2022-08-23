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العسل والبطاطا للتخلص من الشفاه الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 02:13 مساء
العسل والبطاطا للتخلص من الشفاه الداكنة
خلطات طبيعية للتخلص من الشفاه الداكنة
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تعتبر الشفاه واجهة الوجه، وتعبر عن جزء كبير من جماله، فماذا لو لون الشفاه كان أسود أو داكنا، إن ذلك سوف يفسد المظهر بالكامل.

إذا كنتِ ممن يعانون هذه المشكلة فلا تقلقي، نقدم إليكِ الحل في خطوات سهلة وبمواد طبيعية وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

أسباب تغير لون الشفاه
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تغير لون الشفاه والمنطقة التي حول الشفاه إلى اللون الداكن، أحيانا الشفاه الداكنة تكون بسبب طبيعي، لكن هناك عوامل أخرى تغير لون الشفاه مثل:
التدخين.
التعرض لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية.
الاختلالات الهرمونية.

كما أن الحساسية للمواد الكيميائية المختلفة والمكونات من منتجات مكياج الشفاه التي تستخدمينها قد تؤدي إلى تغير لون الشفاه.
وأيضا تناول الشاي والكافيين.

طرق تقشير الشفاه السوداء الداكنة
-الخطوة الأولى لتفتيح الشفاه الداكنة هي معرفة أي الأسباب المذكورة هي المسؤولة عن جعل شفاهكِ داكنة. وبعد تحديد السبب المسؤول عن كون الشفاه داكنة، ينصح بالإقلاع عن تلك العادة المسببة، ومن ثم تبدأ مرحلة علاجها.- كما نهتم دائما بترطيب وتفتيح ووقاية الوجه من الشمس، فإنه يجب علينا العناية بترطيب ووقاية الشفاه من أشعة الشمس الضارة، ويكون ذلك باستخدام بعض المرطبات التي تحتوي على خاصية الترطيب والوقاية من الشمس.
- مكعبات الثلج؛ حيث يمكنكِ عمل بعض المكعبات من الثلج، ووضعها مرة أو مرتين على شفاهكِ بشكل يومي، ستساعد في تفتيح لونها.
- التقشير المنزلي باستخدام بعض الوصفات.

إليكِ الخلطات التالية لتقشير الشفاه السوداء الداكنة:
السكر وعصير الليمون الطازج
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان كبيرتان من السكر
ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

- قومي بخلط المكونين جيدا، ومن ثم وباستخدام عود من القطن قومي بدهن الخليط على شفتيكِ، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم اشطفيها بالماء الفاتر.
- اتبعي هذه الوصفة مرة بشكل يومي لمدة أسبوع وسوف تكون النتيجة مرضية، وإضافة إلى أن هذه الخلطة تقشر الشفتين وتنظفهما وتجدد خلاياها؛ فإنها أيضا ستجعل الشفاه والمنطقة المحيطة بها ناعمة وطرية وحيوية. وتكمن أهمية السكر في كونه مقشرا طبيعيا، وهو مصدر طبيعي لحمض الجلايكوليك؛ الذي يوحد تدريجيا لون الجلد، وينظف المسام، ويحسن بنية البشرة عموما، عن طريق إزالة خلايا الجلد الباهتة والميتة، وعصير الليمون الطازج؛ الذي بدوره يزيل البقع ويوحد لون البشرة، وهو أيضا قابض طبيعي يشد المسام ويجعل البشرة مضيئة، وهو مصدر طبيعي لفيتامين (C).

السكر وزيت الزيتون أو العسل
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان من السكر
ملعقة كبيرة من عسل النحل أو زيت الزيتون
- قلبي المقادير جيدا، ثم ادهني الخليط على شفاهكِ واتركيه مدة دقيقة واحدة، ثم أزيلي الخليط باستخدام منشفة مبللة.
- قومي بتكرار العملية مرتين في الأسبوع.

البطاطا لتقشير الشفاه
المكونات وطريقة التطبيق
قطعة صغيرة من حبة واحدة من البطاطا
- قومي بسحق شريحة البطاطا جيدا، ثم ادهني مسحوقها على شفاهكِ قبل الخلود إلى النوم، وفي الصباح اغسلي شفاهكِ جيدا بالماء.
قومي بتكرار العملية بشكل يومي، مع العلم أن البطاطا تحتوي على إنزيم يعمل على تفتيح البشرة.

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