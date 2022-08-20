النشا والزبادي للتخلص من تجاعيد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد الرقبة وظهورها في وقت مبكر من السن، وقد يكون بسبب استخدام أدوات التجميل، أو الالتزام بحمية غذائية شديدة، أو فقد الوزن واكتسابه مرة أخرى.

لذلك نقدم إليك خلطة طبيعية، تعمل على شد تجاعيد الرقبة والتخلص منها نهائيا، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات:

3 ملاعق نشا

2 ملعقة حليب زبادي

2 ملعقة ماء ورد

كريم فيتامين e متوافر لدى الصيدلية

تخفق المكونات جيدا وتوضع على الرقبة لمده 20 دقيقة، وتفرك بشكل دائري، وتشطف بماء بارد.

تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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