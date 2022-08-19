الزيوت المناسبة للبشرة الحساسة

القاهرة - بوابة الوسط

من المعروف أن البشرة الحساسة سريعة التأثر بتغير الفصول، ولها ردود فعل تحسسية تجاه المواد الكيميائية والعطور وبعض الزيوت.

وقد يعاني أصحاب البشرة الحساسة من مشكلة الاحمرار المستمرة، وظهور البثور الصغيرة والبقع الداكنة، وفق «فستاني».

لذلك يجب عليك الحذر عند استخدام أي مواد على بشرتك، ويمكنك أيضا تجربتها على مساحة صغيرة على البشرة حتى تتأكدي من أنها لن تسبب لك حساسية واحمرار.

وإليك مجموعة من الزيوت المناسبة للبشرة الحساسة

زيت البخور: هو من المكوّنات القديمة والثمينة والمنتشرة كثيرا في العالم العربي. والمكوّنات الغنية به تساعد على مكافحة الطفح الجلدي الذي قد يصيب البشرة الحساسة بكثرة كما أنه يقلل التجاعيد ومختلف علامات الشيخوخة.

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يت الجيرانيوم: يستخدم زيت الجيرانيوم عادة ضمن تركيبة منتجات المكياج الطبيّة والمناسبة للبشرة الحساسة فهو لطيف على البشرة ويمنحها الترطيب المطلوب دون زيادة إفراز الدهون بها.

زيت القرفة: يحتوي زيت القرفة على مجموعة من مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية التي تحارب كل علامات الشيخوخة، كما أنه يعزز الدورة الدموية لتقوية المناعة في الجلد.