Atwasat

أقنعة لعلاج جفاف الشعر من الشمس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 02:11 مساء
أقنعة لعلاج جفاف الشعر من الشمس
إليك بعض الأقنعة الطبيعية لتكون بمثابة الإسعافات الأولية لجفاف الشعر (الإنترنت)
alwasat radio

بعد التعرض للشمس يومًا تلو الآخر خاصة في الصيف غالبًا تجدين شعرك أصابه الجفاف وظهر تقصف الأطراف حتى لو كان شعرك يعاني من تلك المشاكل من قبل.
لذلك نقدم إليك بعض الأقنعة الطبيعية لتكون بمثابة الإسعافات الأولية لجفاف الشعر تعرفي معنا عليها وفقا لموقع «الوصفة».

قناع الموز
الموزغني بالبوتاسيوم والفيتامينات، كما أنه له قدرة كبيرة على ترطيب الشعر الجاف بالإضافة لرائحته المحببة.
المكونات:
ثمرتان من الموز الناضج
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من العسل
طريقة التطبيق
- تخلط جميع المكونات في الخلاط حتى تحصلي على خليط متناسق. يترك على الشعر من 20 لـ30 دقيقة. يشطف بالماء الدافئ ثم الشامبو. تأكدي من التخلص من كل بواقي الموز من شعرك.
يكرر مرة أسبوعيًا.

ماسك جيل الصبار (الألو فيرا):
- جل الصبار له قدرة على الترطيب الشديد دون ترك إحساس دهنية الشعر كما أنه يرمم الشعر ويقلل من الهيشان.
المكونات:
ملعقتان من جيل الصبار وملعقتين من الزبادي كامل الدسم وملعقة واحدة من العسل.
تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء وتوزع على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل في النهاية بالماء أولا ثم الشامبو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترميم الشعر التالف بالفواكه والعسل
ترميم الشعر التالف بالفواكه والعسل
للعناية بالبشرة بعد حمام الشمس
للعناية بالبشرة بعد حمام الشمس
خلطة الخوخ لبشرة مشرقة
خلطة الخوخ لبشرة مشرقة
فوائد صحية وجمالية.. سر شعبية خل التفاح بين نجمات هوليوود
فوائد صحية وجمالية.. سر شعبية خل التفاح بين نجمات هوليوود
خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط
خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين...
دايت مناسبات صحي وسريع
دايت مناسبات صحي وسريع...
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل الشمالي
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل ......
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر...
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه...
المزيد
أقنعة لعلاج جفاف الشعر من الشمس
أقنعة لعلاج جفاف الشعر من الشمس...
طرق منزلية لتحضير مناديل إزالة المكياج
طرق منزلية لتحضير مناديل إزالة المكياج...
جل الصبار وزيت الزيتون للتخلص من جلد الوزة
جل الصبار وزيت الزيتون للتخلص من جلد الوزة...
خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط
خلطة لتنعيم شعرك في 10 دقائق فقط...
فوائد صحية وجمالية.. سر شعبية خل التفاح بين نجمات هوليوود
فوائد صحية وجمالية.. سر شعبية خل التفاح بين نجمات هوليوود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط