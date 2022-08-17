أقنعة لعلاج جفاف الشعر من الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

بعد التعرض للشمس يومًا تلو الآخر خاصة في الصيف غالبًا تجدين شعرك أصابه الجفاف وظهر تقصف الأطراف حتى لو كان شعرك يعاني من تلك المشاكل من قبل.

لذلك نقدم إليك بعض الأقنعة الطبيعية لتكون بمثابة الإسعافات الأولية لجفاف الشعر تعرفي معنا عليها وفقا لموقع «الوصفة».

قناع الموز

الموزغني بالبوتاسيوم والفيتامينات، كما أنه له قدرة كبيرة على ترطيب الشعر الجاف بالإضافة لرائحته المحببة.

المكونات:

ثمرتان من الموز الناضج

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التطبيق

- تخلط جميع المكونات في الخلاط حتى تحصلي على خليط متناسق. يترك على الشعر من 20 لـ30 دقيقة. يشطف بالماء الدافئ ثم الشامبو. تأكدي من التخلص من كل بواقي الموز من شعرك.

يكرر مرة أسبوعيًا.