طرق منزلية لتحضير مناديل إزالة المكياج

القاهرة - بوابة الوسط

مناديل إزالة المكياج من أهم الأدوات، التي يجب أن تكون موجودة لديك بشكل دائم.

واليوم ننصحك بصنع تلك المناديل في المنزل بسهولة ومن مكونات طبيعية تساعد على تنظيف بشرتك وترطيبها، فتعرفي إلى معنا وفقا لموقع «المرأة».

مكونات وطريقة تطبيق مناديل مبللة بزيت جوز الهند:

برطمان زجاجي متوسط الحجم

قطن دائري مخصص لإزالة المكياج

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من شاور جل الأطفال

ماء مقطر

4 قطرات من أي زيت عطري مثل اللافندر أو الفانيليا أو البرتقال

نصف ملعقة صغيرة من زيت أو جل فيتامين E

- ضع القطع القطنية في البرطمان الزجاجي.

- في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند وشاور جل الأطفال معًا.

- يُسكب المزيج على الضمادات القطنية. ثم اضغط عليها حتى يمتص الصابون وزيت جوز الهند بالتساوي.

- صب الماء المقطر على كل ما سبق، بللها بما يكفي فقط.

- ضع الغطاء على البرطمان ورجيه (يساعد ذلك على توزيع السائل بالتساوي على الضمادات القطنية).

طريقة الاستخدام:

- استخدمي قطعة قطنية واحدة في كل مرة لإزالة المكياج عن وجهك. تخلصي من الضمادة بعد الاستخدام. احتفظ بغطاء البرطمان لمنع الضمادات من الجفاف.