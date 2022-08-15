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جل الصبار وزيت الزيتون للتخلص من جلد الوزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 02:29 مساء
جل الصبار وزيت الزيتون للتخلص من جلد الوزة
طرق منزلية لتقشير البشرة والتخلص من جلد الوزة (الإنترنت)
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تعاني الكثير من السيدات مشكلة جلد الوزة والنقاط السوداء تحت الجلد، لذلك تحتاج بشرتهم للتقشير المستمر وقد ترجع هذه المشكلة لقلة شرب المياه وتغير المناخ وجفاف البشرة، لذلك عليكِ اتباع جلسات تقشير بشكل مستمر.
فتقشير البشرة من الخطوات الأساسية الواجب اعتمادها في روتينك لجمال بشرتك ومنحها نعومة وإشراقة وإعادة نضارة وتخلص من النقاط السوداء تماما لذلك نقدم إليكِ طرقا يمكنك اتباعها منزليا لتقشير البشرة واستعادة جمالها في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وذلك وفقا لموقع «بشرتك».

الشوفان وجل الصبار
- للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة في موسم الأعياد، امزجي ملعقتين من الشوفان غير المطحون مع ملعقتين من جل الصبار الطازج، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب.

السكر البني الناعم وزيت الزيتون
- أنتِ بحاجة لتحضير هذه الوصفة إلى مزج ملعقتين من السكر البني مع ملعقتين من زيت الزيتون العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي.
 

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