فوائد صحية وجمالية.. سر شعبية خل التفاح بين نجمات هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

يحسن تناول خل التفاح من عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة وينظف البشرة، وهو الأمر الذي جعله يحظى بشعبية كبيرة بين نجمات هوليوود، وفق «دويتشه فيله».

فمثلا، تتناول النجمة ميغان فوكس خل التفاح قبل كل وجبة من أجل إزالة السموم من جسدها، للتخلص من وزن الماء والسكر الزائد في جسمها، لأنها لا تحب اتباع نظام غذائي خاص ولا ممارسة الرياضة.

إلا أن موقع «هيلث لاين» ينصح باستخدامه كـ«تونر» من أجل تنظيف البشرة، وشد الجلد وحمايته من الأشعة الضارة، وإن تم تناوله فيجب شرب كميات كبيرة من الماء معه، لأنه قد يضر بغشاء المعدة والأسنان.

- غسول خل التفاح للتخلص من البثور

ونحصل على خل التفاح من عصير التفاح، ويتميز بلونه الفاتح، ومذاقه الحامض لوجود حامض الخليك وحامض الماليك.

واستخدم خل التفاح منذ قديم الزمان خلال الحرب العالمية الأولى لعلاج جروح الجنود، له العديد من الفوائد المهمة، لأنه يحتوي على مواد غذائية مفيدة حيث يعتبر ملينًا طبيعيًا، كما يستخدم في علاج الكثير من الأمراض المتعلقة بالوزن الزائد والسكر.

من فوائد هخل التفاح

علاج حب الشباب: يتميز خل التفاح بخصائصه المضادة للبكتيريا، فيعمل على تطهير المناطق المصابة بحب الشباب، حيث يساعد الأس الهيدروجيني في خل التفاح على استعادة درجة الحموضة الطبيعية للبشرة، فيمنع نمو الميكروبات على الجلد، حسب «موضوع».

إزالة المسام: يعمل خل التفاح على إزالة طبقة الجلد الميتة، والمسام، ويحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد على تدفق الدم في البشرة وتقلّص المسامات الكبيرة.

يعالج بقع البشرة الداكنة: يعمل خل التفاح على علاج البقع الداكنة التي تظهر على الوجه.

مضاد للشيخوخة: يحافظ خل التفاح على شباب البشرة، لاحتوائه على المواد الكيميائية النباتية مثل: كيرسيتين، والكاتشين، والكاروتينات.