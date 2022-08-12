خلطة الخوخ لبشرة مشرقة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الخوخ غني بالفيتامينات لا سيما الفيتامين (أ و سي وهـ وب 6)، إضافة إلى احتوائه على مجموعة من أحماض النياسين وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

وهذه العناصر مفيدة ومغذية للبشرة، حيث تمنح ثمرة الخوخ البشرة والجلد النضارة والترطيب، وتحد من تكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد وعلامات تقدم السن والشيخوخة على الوجه والبشرة، وفق «جمالك».

خلطة للوجه من الخوخ

اعصري في الخلاط حبة من الخوخ.

وامرغي وجهكِ بعصيرها.

بعد مرور 10 دقائق، اغسلي وجهك بمياه فاترة.

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وفي النهاية ستحصلين على نتائج رائعة، خصوصا مع تكرار التجربة.