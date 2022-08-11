للعناية بالبشرة بعد حمام الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة بعد الاستمتاع بحمام شمس رائع، وذلك لتهدئتها وتبريدها وترطيبها.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام مستحضر العناية المعروف باسم «لوشن بعد الشمس»، حيث إنه يحتوي على مواد مثبطة للالتهابات مثل البانثينول أو آلانتوين أو البيسابولول أو الألو فيرا، كما أنه يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، وفق «24».

وللحصول على النتيجة المنشودة، ينبغي تنظيف البشرة جيدًا أولًا بواسطة مستحضرات تنظيف لطيفة وبماء فاتر وتجفيفها برفق، ثم تطبيق «لوشن بعد الشمس»، مع مراعاة أن يجري ذلك بعد ساعتين من حمام الشمس على أقصى تقدير.

ومن المهم أيضًا وضع طبقة كثيفة من اللوشن، لا سيما في الوجه واليدين والديكولتيه والكتف والساق وظهر القدم.