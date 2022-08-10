ترميم الشعر التالف بالفواكه والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تعانين الشعر الضعيف التالف، وترغبين في جعله أكثر كثافة وحيوية، إليكِ وصفات طبيعية سريعة تساعدكِ في تغذية شعركِ، وتتضمن هذه الوصفات منتجات طبيعية متوفرة في منزلكِ يمكنكِ تحضيرها وتطبيقها على شعركِ بكل سهولة، دون الذهاب إلى مركز التجميل وإنفاق كثير من المال، لتتمتعي بشعر رطب وناعم.