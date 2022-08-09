القهوة للتخلص من الخطوط الحمراء في الجسم...

الخطوط الحمراء من أكثر المشاكل الجلدية شيوعًا عند كثير السيدات، وهي عبارة عن تشققات تظهر على الجلد وتبدأ في مراحلها الأولى بتشكيل الندب البسيطة ذات اللون الأحمر، ومع مرور الوقت يتغير لونها إلى اللون الأبيض فتتشكل على شكل تشققات جلدية سريعة التمدد.
وغالبًا ما تظهر هذه الخطوط في منطقة البطن والأفخاذ والساق، وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل المزعجة والتي تسبب كثير الإحراج بسبب تشويه منظر الجلد، لذلك نقدم إليك وصفة طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».
المكونات وطريقة تطبيق زيت الزيتون والقهوة:
- يرطب زيت الزيتون الجلد بشكلٍ سريعٍ ويساعد على التخلص من الخطوط الحمراء، فيتم عمل مزيج يتكون من كوبٍ من زيت الزيتون وثلاث ملاعق من الملح الخشن وملعقتين من القهوة المطحونة، والقليل من أوراق النعناع حيث تمزج المكونات معًا للحصول على خليط متجانس.
- تفرك به الخطوط الحمراء ويلف الجسم ببلاستيك لمدة نصف ساعةٍ ثم غسل الجسم بماءٍ فاتر ويكررهذا المزيج مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل نتائج للتخلص من علامات تمدد الجلد.
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