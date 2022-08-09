القهوة للتخلص من الخطوط الحمراء في الجسم

القاهرة - بوابة الوسط

الخطوط الحمراء من أكثر المشاكل الجلدية شيوعًا عند كثير السيدات، وهي عبارة عن تشققات تظهر على الجلد وتبدأ في مراحلها الأولى بتشكيل الندب البسيطة ذات اللون الأحمر، ومع مرور الوقت يتغير لونها إلى اللون الأبيض فتتشكل على شكل تشققات جلدية سريعة التمدد.

وغالبًا ما تظهر هذه الخطوط في منطقة البطن والأفخاذ والساق، وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل المزعجة والتي تسبب كثير الإحراج بسبب تشويه منظر الجلد، لذلك نقدم إليك وصفة طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».