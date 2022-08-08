ريا أبي راشد بإطلالة صيفية رائعة

القاهرة - بوابة الوسط

حضرت الإعلامية ريا أبي راشد احتفال عرض مسلسل «The Sandman» (رجل الرمل) على منصة «نيتفلكس».

وأطلت ريا أبي راشد بفستان أنيق ورقيق بألوان صيفية، وكان ضيقا على الخصر لينسدل واسعا مع نقوشات ورود، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك وفقا لموقع «في الفن».

الفستان من Milla سعره 700 دولار، وتركت ريا أبي راشد شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة في العينين وأحمر شفاه باللون الأحمر الغامق.

وعُرض مسلسل The Sandman في الجمعة الخامس من أغسطس، وأحداثه قائمة على واحدة من القصص المصورة الشهيرة لدى شركة «DC Comics» التي تحمل الاسم نفسه.



رايا أبي راشد ترتدي فستان من Milla

رايا أبي راشد ترتدي فستان من Milla