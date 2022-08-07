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العسل والبزار لأسنان بيضاء كالثلج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 02:21 مساء
العسل والبزار لأسنان بيضاء كالثلج
طرق من الطبيعة سهلة الاستخدام لأسنان ثلجية تمنحكِ إطلالة جذابة (الإنترنت)
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للحصول على أسنان بيضاء كالثلج، عليكِ المداومة على غسل أسنانكِ ثلاث مرات يوميًا على الأقل، مع استخدام بعض المستحضرات الطبيعية التي تمكِّنكِ من الحصول على النتيجة المثالية.

اخترنا لكِ اليوم طرقا من الطبيعة سهلة الاستخدام لأسنان ثلجية تمنحكِ إطلالة جذابة، تعرَّفي عليها معنا وفقا لموقع «الوطن».

العسل الأبيض:
يجب عليكِ فرك الأسنان يوميًا بالعسل الطبيعي مع المعجون لمدة شهر، ثم بعد ذلك يستخدم كل ثلاثة أيام مرة واحدة.

البزار والليمون:
قومي باستخدام ملعقة بزار مع عصرة ليمون وفرشي بها أسنانك 3 مرات أسوعيًا، سوف تندهشين من الفرق مع أول استخدام.

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