العسل والبزار لأسنان بيضاء كالثلج

القاهرة - بوابة الوسط

للحصول على أسنان بيضاء كالثلج، عليكِ المداومة على غسل أسنانكِ ثلاث مرات يوميًا على الأقل، مع استخدام بعض المستحضرات الطبيعية التي تمكِّنكِ من الحصول على النتيجة المثالية.

اخترنا لكِ اليوم طرقا من الطبيعة سهلة الاستخدام لأسنان ثلجية تمنحكِ إطلالة جذابة، تعرَّفي عليها معنا وفقا لموقع «الوطن».

العسل الأبيض:

يجب عليكِ فرك الأسنان يوميًا بالعسل الطبيعي مع المعجون لمدة شهر، ثم بعد ذلك يستخدم كل ثلاثة أيام مرة واحدة.