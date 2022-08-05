Atwasat

الماء كلمة السر في منتجات العناية بالبشرة هذا الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 03:12 مساء
الماء كلمة السر في منتجات العناية بالبشرة هذا الصيف
الماء مهم جدا لبشرتك (الإنترنت)
alwasat radio

 صحيح أن بشرتنا تكون شديدة الجفاف في الصيف، بسبب التعرض لأشعة الشمس والتعرق، لكن اللمعان فيها هو مجرد مؤشر على فائض الزيوت في البشرة، بينما مستويات الرطوبة لا علاقة لها بمستويات الزيوت.

أنقذي بشرتكِ هذا الصيف باستخدام مستحضرات عناية تعتمد بشكل أساسي على الماء، فهي لا تمنحكِ بشرة ناعمة فحسب، بل تضيف الانتعاش إليها وتعزز صحتها، وفق «جمالك».

مستحضرات من الماء
هذه المستحضرات تعتمد على الماء كمكون أساسي لمساعدة البشرة على امتصاص جميع المكونات الأخرى، فتمنحها الحيوية.

تلائم هذه المستحضرات مختلف أنواع البشرة، وذلك بفضل قوامها غير الدهني، ما يجعلها أيضا مناسبة تماما لفصل الصيف. لذا، سواء كانت بشرتكِ جافة، دهنية أو مختلطة، فقد حان الوقت لتبني هذه المستحضرات في روتينكِ الجمالي.

مميزات هذه المستحضرات
المستحضرات التي ترتكز بتركيبتها على الماء خفيفة الوزن وسريعة الامتصاص، مما يعني أنكِ لن تضطري للانتظار لتطبيق مكياجكِ بعدها، ولن يقلقكِ اعتماد عدة طبقات من مستحضرات المكياج فوق بعضها.

- المياه أفضل وسيلة للحفاظ على جمالك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه
دايت مناسبات صحي وسريع
دايت مناسبات صحي وسريع
البيض وزيت الزيتون لتغذية الشعر
البيض وزيت الزيتون لتغذية الشعر
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل الشمالي
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل الشمالي
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دايت مناسبات صحي وسريع
دايت مناسبات صحي وسريع...
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة...
البروكلي وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد
البروكلي وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد...
3 خلطات منزلية مدهشة لتقشير بشرتك
3 خلطات منزلية مدهشة لتقشير بشرتك...
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين...
المزيد
الماء كلمة السر في منتجات العناية بالبشرة هذا الصيف
الماء كلمة السر في منتجات العناية بالبشرة هذا الصيف...
الأزياء السريعة المُباعة إلكترونيا تجذب الشباب
الأزياء السريعة المُباعة إلكترونيا تجذب الشباب...
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين
8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين...
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر...
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل الشمالي
كلفتها 7 آلاف دولار فقط.. مي عمر بإطلالة بسيطة في الساحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط