الماء كلمة السر في منتجات العناية بالبشرة هذا الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

صحيح أن بشرتنا تكون شديدة الجفاف في الصيف، بسبب التعرض لأشعة الشمس والتعرق، لكن اللمعان فيها هو مجرد مؤشر على فائض الزيوت في البشرة، بينما مستويات الرطوبة لا علاقة لها بمستويات الزيوت.

أنقذي بشرتكِ هذا الصيف باستخدام مستحضرات عناية تعتمد بشكل أساسي على الماء، فهي لا تمنحكِ بشرة ناعمة فحسب، بل تضيف الانتعاش إليها وتعزز صحتها، وفق «جمالك».

مستحضرات من الماء

هذه المستحضرات تعتمد على الماء كمكون أساسي لمساعدة البشرة على امتصاص جميع المكونات الأخرى، فتمنحها الحيوية.

تلائم هذه المستحضرات مختلف أنواع البشرة، وذلك بفضل قوامها غير الدهني، ما يجعلها أيضا مناسبة تماما لفصل الصيف. لذا، سواء كانت بشرتكِ جافة، دهنية أو مختلطة، فقد حان الوقت لتبني هذه المستحضرات في روتينكِ الجمالي.

مميزات هذه المستحضرات

المستحضرات التي ترتكز بتركيبتها على الماء خفيفة الوزن وسريعة الامتصاص، مما يعني أنكِ لن تضطري للانتظار لتطبيق مكياجكِ بعدها، ولن يقلقكِ اعتماد عدة طبقات من مستحضرات المكياج فوق بعضها.

- المياه أفضل وسيلة للحفاظ على جمالك