8 نصائح للعناية بالبشرة في الثلاثين

القاهرة - بوابة الوسط

مع التقدم في العمر تبدأ تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة في الظهور، ويحدث ذلك نتيجة انخفاض إنتاج البشرة لمادتي الإيلاستين والكولاجين المسؤولتين عن مرونة وتجديد خلايا البشرة، لذلك دائما ما ينصح باتباع روتين خاص للعناية بالبشرة وبالأخص مع بداية عمر الثلاثين، ولضمان الحصول على بشرة شابة في عمر الثلاثين يمكن للنصائح التالية أن تساعدك تعرفي عليها واحرصي على تطبيقها وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

- الحرص على شرب كمية كافية من الماء، لا تقتصر فوائد الماء على الصحة فحسب إنما يساعد الماء في ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة وإشراقا.

- اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، يتمثل بتنظيف البشرة واستخدام التونر، ومن ثم ترطيب البشرة، يساعد هذا الروتين على تخليص البشرة من الأوساخ والشوائب والحفاظ على صحتها.

- تقشير البشرة بشكل دوري، يساعد تقشير البشرة على تخلصها من خلايا الجلد الميت المتراكمة على السطح، حيث يمكن أن يتسبب تراكم هذه الخلايا في جعل البشرة تبدو باهتة وجافة وداكنة، وعليه ينصح بتقشير البشرة مرة واحدة كل 2 إلى 4 أسابيع.

- استخدام واقي الشمس، بغض النظر عن حالة الطقس ينصح باستخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل وذلك لحماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تسبب تدمير البشرة وشيخوخته، ينصح باستخدام واقي شمس بدرجة حماية لا تقل عن 30 SPF.

- استخدم الكريمات المناسبة للبشرة، التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي ومضادات الأكسدة كفيتامين ج وريسفيراترول، تعتني هذه المكونات بالبشرة وتساعد في تقشيرها وتعزز عملية تجديد الخلايا بها لتبدو بمظهر أكثر شبابا.

- تناول المكملات الغذائية، يحتاج الجسم في عمر الثلاثين إلى الحصول على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، حيث يمكن لتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (ج) وفيتامين (هـ) والكولاجين أن يساعد في تحسين مرونة البشرة وتجديد شبابها.

- ينصح باستخدام الكريمات تحت العين بعد الثلاثين وذلك لمكافحة الخطوط الدقيقة والتجاعيد تحت العين.

- يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساعد في تعزيز شباب البشرة، وينصح بممارسة ما لا يقل عن ساعة واحدة من الرياضة يوميا.

- استخدام الريتينويد وهو أحد مشتقات فيتامين (أ)، ويستخدم في التخفيف من شدة التجاعيد وعلاج الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث يمكن لاتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات أن يساعد على تحسين مظهر وملمس البشرة وعليه تبدو أكثر شبابا.

