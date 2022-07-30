Atwasat

دايت مناسبات صحي وسريع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 01:13 مساء
دايت مناسبات صحي وسريع
حمية غذائية سريعة للمناسبات ستساعدكِ على إنقاص وزنك بشكل صحي
alwasat radio

تعاني الكثير من النساء مشكلة الوزن الزائد، وبتفاقم الأمر إذا كان هناك مناسبة خاصة، حيث تبحث حينها المرأة عن وسيلة لاستعادة رشاقتها وخسارة وزنها خلال فترة زمنية قصيرة، بما لا يؤثر على تألقها ونضارتها.
لذلك نقدم اليك أنواعًا لحمية غذائية سريعة للمناسبات، ستساعدكِ على إنقاص وزنك بشكل سريع وصحي، وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الأخصائي المصري إن إنقاص الوزن بشكل سريع قد يكون أمرًا غير صحي، خاصةً مع اتباع أنظمة رجيم تعتمد على نوع واحد من الأطعمة، ما قد يعرضكِ لأمراض سوء التغذية وتساقط الشعر وشحوب البشرة، وغيرها من الأعراض المزعجة.

لذا رغم أن أنظمة الرجيم السريعة قد تمنحكِ نتائج مرضية، فلا يجب الاستمرار فيها لفترة طويلة، ويُفضل أن تكون بالتناسق مع نصائح الطبيب المعالج، مع تناول المكملات الغذائية التي تعوض الجسم بالعناصر المفقودة.

رجيم التمر والحليب:
المعروف عن هذا الرجيم أنه المنقذ في الأوقات الحرجة، وهو نظام قاس وصارم، ولكنه سيفقدكِ خمسة كيلوغرامات في الأسبوع الواحد، بالاعتماد على تناول خمس وجبات على مدار اليوم كالتالي:
الإفطار: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. وجبة خفيفة: ثلاث حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. الغداء: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. وجبة خفيفة أخرى: ثلاث حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي.
العشاء: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي.
يُتبع هذا النظام لمدة ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام و لا تتبعي هذا النظام لأكثر من أسبوعين حتى لا تصابي بأي مضاعفات، بل يُفضل أن تطبقي رجيم التمر والحليب أسبوعًا، ثم أي نوع رجيم آخر في الأسبوع التالي، ثم عودي مرة أخرى لرجيم التمر والحليب، حتى تصلي للوزن الذي ترتضينه.

رجيم التفاح الأخضر:
يقول أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إن مدة هذا الرجيم خمسة أيام فقط، ورغم قسوته فهو صحي؛ إذ يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويُنصح عند اتباعه بتناول ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا وممارسة الرياضة أيضًا، وهو كالآتي:
اليوم الأول: تناولي التفاح الأخضر في الوجبات الرئيسية بكمية، ما بين الكيلو الواحد والكيلو ونصف الكيلو.
اليوم الثاني: الإفطار: تفاحة خضراء فقط. الغداء: تفاحة خضراء، مع طبق من السلطة الخضراء بعصير الليمون وزيت الزيتون، وشريحة واحدة من الجبن خالي الدسم. العشاء: تفاحة خضراء واحدة.
اليوم الثالث: الإفطار: قطعة خبز القمح مع شريحة دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الجلد وتفاحة خضراء. الغداء: تفاحة خضراء مع طبق سلطة خضراء وثمرتي جزر. العشاء: تفاحة خضراء.
اليوم الرابع: الإفطار: قطعة من خبز القمح مع شريحة دجاج مشوي أو مسلوق، وتفاحة خضراء. الغداء: سلطة خضار مسلوق دون إضافة بطاطس، مع (200 غم) تونة مصفاة من الزيت. العشاء: كوب حليب خالي الدسم، وحفنة صغيرة من الكورن فليكس، وتفاحة خضراء.
اليوم الخامس: الإفطار: قطعة خبز القمح مع بيضة مسلوقة، وتفاحة خضراء. الغداء: تفاحة خضراء مع طبق من السلطة الخضراء، و(200 غم) من اللحم المشوي الخالي من الدهون، أو دجاج مشوي منزوع الجلد. العشاء: تفاح خضراء.

وخلال اتباع هذا النظام الغذائي يجب تناول كميات كبيرة من الماء، بما لا يقل عن 12 كوب ماء يوميًا، وذلك حتى لا تتأثر الوظائف الحيوية بالجسم، والتي ربما ينتج عنها الشعور بالدوار أو الإجهاد الشديد، وأيضًا يساعد الماء في تنظيف الجسم من الشوائب، كما أنه يساعد على رفع نسبة الحرق.

ويضيف الدكتور راضي يمنع خلال فترة رجيم المناسبات استخدام السكر الأبيض تمامًا، ولكن يمكن تناول بدائله ويفضل ممارسة الرياضة يوميًا لمدة نصف ساعة، لتحقيق مزيد من الفاعلية في إنقاص الوزن.

ويقدم راضي نظامًا غذائيًا يعتمد بشكل أساسي على تقليل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم حيث يصل عدد السعرات الحرارية إلى 1200 سعر حراري بحد أقصى.

وينصح خلال اتباع هذا النظام بالالتزام بميعاد محددة لكل وجبة خاصة وجبة إفطار للتأكد من بدء عملية الحرق.
وجبة الإفطار:
قطعتي خبز (ثلثي رغيف كبير الحجم)، بيضة مسلوقة مضاف إليها ملعقة كبيرة من زيت زيتون حبة فلفل وجزر مع نصف كوب عصير تفاح أو حبة تفاح.
وجبة خفيفة:
كوب حليب + حبه فواكه.
وجبة الغداء:
قطعة صدر دجاج متوسطة الحجم ثلث كوب أرز بسمتي طبق سلطة نصف كوب حليب
وجبة العشاء:
كوب حليب زبادي + تفاحة

ويؤكد الدكتور محمد راضي أنه لا ينصح باتباع هذا النظام الغذائي لمرضى القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد ومرضى السكري، كما لا يمكن للحوامل
والمرضعات اتباع هذا البرنامج القاسي.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح

عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
القيقب

القيقب
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
النظارات الشمسية البيضاوية الأبرز هذا الصيف
النظارات الشمسية البيضاوية الأبرز هذا الصيف
طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات
طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات
صبغة بدون أضرار في 6 خطوات
صبغة بدون أضرار في 6 خطوات
بالصور: سعر فستان أنغام الأحمر
بالصور: سعر فستان أنغام الأحمر
زيت القهوة للعناية بجمالك
زيت القهوة للعناية بجمالك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تصميمات لإطلالات ساحرة في العيد
تصميمات لإطلالات ساحرة في العيد...
نظام غذائي من دون حرمان لخسارة الوزن الزائد بعد العيد
نظام غذائي من دون حرمان لخسارة الوزن الزائد بعد العيد...
ياسمين صبري بساعة تتخطى المليون ونصف
ياسمين صبري بساعة تتخطى المليون ونصف...
إليك الصيحة المفضلة للنجمات هذا الصيف
إليك الصيحة المفضلة للنجمات هذا الصيف...
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة...
المزيد
دايت مناسبات صحي وسريع
دايت مناسبات صحي وسريع...
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه...
صنادل المطاط.. أحذية رائجة في الحرب والسلم بفيتنام
صنادل المطاط.. أحذية رائجة في الحرب والسلم بفيتنام...
زيت القهوة للعناية بجمالك
زيت القهوة للعناية بجمالك...
بالصور: سعر فستان أنغام الأحمر
بالصور: سعر فستان أنغام الأحمر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط