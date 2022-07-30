دايت مناسبات صحي وسريع

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني الكثير من النساء مشكلة الوزن الزائد، وبتفاقم الأمر إذا كان هناك مناسبة خاصة، حيث تبحث حينها المرأة عن وسيلة لاستعادة رشاقتها وخسارة وزنها خلال فترة زمنية قصيرة، بما لا يؤثر على تألقها ونضارتها.

لذلك نقدم اليك أنواعًا لحمية غذائية سريعة للمناسبات، ستساعدكِ على إنقاص وزنك بشكل سريع وصحي، وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.



يقول الأخصائي المصري إن إنقاص الوزن بشكل سريع قد يكون أمرًا غير صحي، خاصةً مع اتباع أنظمة رجيم تعتمد على نوع واحد من الأطعمة، ما قد يعرضكِ لأمراض سوء التغذية وتساقط الشعر وشحوب البشرة، وغيرها من الأعراض المزعجة.

لذا رغم أن أنظمة الرجيم السريعة قد تمنحكِ نتائج مرضية، فلا يجب الاستمرار فيها لفترة طويلة، ويُفضل أن تكون بالتناسق مع نصائح الطبيب المعالج، مع تناول المكملات الغذائية التي تعوض الجسم بالعناصر المفقودة.

رجيم التمر والحليب:

المعروف عن هذا الرجيم أنه المنقذ في الأوقات الحرجة، وهو نظام قاس وصارم، ولكنه سيفقدكِ خمسة كيلوغرامات في الأسبوع الواحد، بالاعتماد على تناول خمس وجبات على مدار اليوم كالتالي:

الإفطار: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. وجبة خفيفة: ثلاث حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. الغداء: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي. وجبة خفيفة أخرى: ثلاث حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي.

العشاء: خمس حبات تمر مع كوب حليب أو زبادي.

يُتبع هذا النظام لمدة ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام و لا تتبعي هذا النظام لأكثر من أسبوعين حتى لا تصابي بأي مضاعفات، بل يُفضل أن تطبقي رجيم التمر والحليب أسبوعًا، ثم أي نوع رجيم آخر في الأسبوع التالي، ثم عودي مرة أخرى لرجيم التمر والحليب، حتى تصلي للوزن الذي ترتضينه.

رجيم التفاح الأخضر:

يقول أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إن مدة هذا الرجيم خمسة أيام فقط، ورغم قسوته فهو صحي؛ إذ يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويُنصح عند اتباعه بتناول ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا وممارسة الرياضة أيضًا، وهو كالآتي:

اليوم الأول: تناولي التفاح الأخضر في الوجبات الرئيسية بكمية، ما بين الكيلو الواحد والكيلو ونصف الكيلو.

اليوم الثاني: الإفطار: تفاحة خضراء فقط. الغداء: تفاحة خضراء، مع طبق من السلطة الخضراء بعصير الليمون وزيت الزيتون، وشريحة واحدة من الجبن خالي الدسم. العشاء: تفاحة خضراء واحدة.

اليوم الثالث: الإفطار: قطعة خبز القمح مع شريحة دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الجلد وتفاحة خضراء. الغداء: تفاحة خضراء مع طبق سلطة خضراء وثمرتي جزر. العشاء: تفاحة خضراء.

اليوم الرابع: الإفطار: قطعة من خبز القمح مع شريحة دجاج مشوي أو مسلوق، وتفاحة خضراء. الغداء: سلطة خضار مسلوق دون إضافة بطاطس، مع (200 غم) تونة مصفاة من الزيت. العشاء: كوب حليب خالي الدسم، وحفنة صغيرة من الكورن فليكس، وتفاحة خضراء.

اليوم الخامس: الإفطار: قطعة خبز القمح مع بيضة مسلوقة، وتفاحة خضراء. الغداء: تفاحة خضراء مع طبق من السلطة الخضراء، و(200 غم) من اللحم المشوي الخالي من الدهون، أو دجاج مشوي منزوع الجلد. العشاء: تفاح خضراء.

وخلال اتباع هذا النظام الغذائي يجب تناول كميات كبيرة من الماء، بما لا يقل عن 12 كوب ماء يوميًا، وذلك حتى لا تتأثر الوظائف الحيوية بالجسم، والتي ربما ينتج عنها الشعور بالدوار أو الإجهاد الشديد، وأيضًا يساعد الماء في تنظيف الجسم من الشوائب، كما أنه يساعد على رفع نسبة الحرق.

ويضيف الدكتور راضي يمنع خلال فترة رجيم المناسبات استخدام السكر الأبيض تمامًا، ولكن يمكن تناول بدائله ويفضل ممارسة الرياضة يوميًا لمدة نصف ساعة، لتحقيق مزيد من الفاعلية في إنقاص الوزن.

ويقدم راضي نظامًا غذائيًا يعتمد بشكل أساسي على تقليل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم حيث يصل عدد السعرات الحرارية إلى 1200 سعر حراري بحد أقصى.

وينصح خلال اتباع هذا النظام بالالتزام بميعاد محددة لكل وجبة خاصة وجبة إفطار للتأكد من بدء عملية الحرق.

وجبة الإفطار:

قطعتي خبز (ثلثي رغيف كبير الحجم)، بيضة مسلوقة مضاف إليها ملعقة كبيرة من زيت زيتون حبة فلفل وجزر مع نصف كوب عصير تفاح أو حبة تفاح.

وجبة خفيفة:

كوب حليب + حبه فواكه.

وجبة الغداء:

قطعة صدر دجاج متوسطة الحجم ثلث كوب أرز بسمتي طبق سلطة نصف كوب حليب

وجبة العشاء:

كوب حليب زبادي + تفاحة

ويؤكد الدكتور محمد راضي أنه لا ينصح باتباع هذا النظام الغذائي لمرضى القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد ومرضى السكري، كما لا يمكن للحوامل

والمرضعات اتباع هذا البرنامج القاسي.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي