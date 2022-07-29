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طريقة تحضير منظف زيتي للوجه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 02:05 مساء
طريقة تحضير منظف زيتي للوجه
منظف الوجه الزيتي (الإنترنت)
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تعد منظفات الزيت جيدة من ناحية أنها تقوم بتكسير الطبقة الأولى من الشوائب المتراكمة على جلد الوجه والتي لا يمكن إزالتها بغسولات البشرة العادية.

وقد تحتوي المنظفات التي أساسها الماء على مواد فعالة بالفعل، ولكن عند استخدامها مرتين متتاليتين فإن هذا قد يسبب في تحسس البشرة بشكل كبير، خصوصًا إذا كانت بشرتك دهنية، حسب «فستاني».

وتعمل غسولات البشرة الدهنية على إزالة الزيوت المتراكمة على البشرة. فبالتالي استخدامها مرتين متتاليتين قد يعمل على جفاف البشرة.

فوائد منظف الوجه الزيتي:
يعمل بفاعلية لتنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء.
يساعد على موازنة الدهون الموجودة على سطح البشرة.
يساعد على حماية طبقة الدهون الطبيعية الموجودة على سطح البشرة وأيضًا البكتيريا النافعة التي تعيش هناك.
يزيل الجلد الميت والشوائب.
يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.

وإليك طريقة تحضير مُنظف زيت زهر البرتقال.

المكونات:
50 غرام زيت لب المشمش
25 غرام زيت الأرز
15 غرام زيت خروع
1 غرام فيتامين E
9 غرام polysorbate 80
10 قطرات زيت زهر البرتقال

الطريقة
اخلطي جميع المكونات معاً وصبها في زجاجة نظيفة.. ثم استعمليها بانتظام.

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