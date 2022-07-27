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زيت القهوة للعناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 11:05 صباحا
زيت القهوة للعناية بجمالك
تعرفي إلى طريقة تحضير زيت القهوة في منزلك واستمتعي بفوائده المتعددة (الإنترنت)
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لزيت القهوة فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر يساعد على توهج البشرة والتخلص من الهالات السوداء، إضافة إلى ترطيب الشعر وتخليصه من التقصيف.
تعرفي معنا إلى طريقة تحضيره في منزلك واستمتعي بفوائده المتعددة في روتين جمالك.

إليك طريقة عمل زيت القهوة للبشرة والجسم:
المكونات:
ربع كوب من زيت الورد
2 ملعقة كبيرة من بقايا القهوة المطحونة
الطريقة:
- ضع الزيت والقهوة على النار بعد مزجهما جيدًا جدًا واضبط الحرارة على مستوى منخفض
- اتركي الخليط لمدة ساعة مع الملاحظة الجيدة وفي وعاء آخر ضع عليه مصفاة أو فلتر القهوة وصب الخليط عليه.
- اتركيه حتى يبدأ الزيت في المرور من المصفاة (لمدة ساعة أو ساعتين).
- انقلي الزيت إلى زجاجة أو وعاء زجاجي قابل للغلق ويحفظ في مكان لا تصل له الحرارة أو الضوء.
- تستطيعي استخدام الزيت بمجرد أن يبرد سواء على بشرتك أو جسمك فهو يستخدم كمصل الوجه والجسم من خلال استخدام كمية صغيرة من زيت القهوة على وجهك وجسمك.

أما إذا أردت استخدامه للشعر:
- استبدلي زيت الورد بزيت الجوجوبا واتبعي نفس الطريقة السابقة.
- ضعي الزيت على شعرك وفروة رأسك وقومي بتدليكه لبضع دقائق. اتركي الزيت لمدة 10-20 دقيقة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو.
- كما يمكنك إضافة بعض قطرات من زيت القهوة للشامبو لتقوية بصيلات الشعر.

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