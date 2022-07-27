زيت القهوة للعناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط

لزيت القهوة فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر يساعد على توهج البشرة والتخلص من الهالات السوداء، إضافة إلى ترطيب الشعر وتخليصه من التقصيف.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضيره في منزلك واستمتعي بفوائده المتعددة في روتين جمالك.