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طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 04:53 مساء
طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات
تنسيق صندل فيشرمان (الإنترنت)
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تعد صيحة صنادل الصياد «Fisherman Sandals» من بين الأكثر رواجًا هذا الصيف، خاصة وأنها سهلة التنسيق، وكفيلة بنقل الإطلالات إلى مستوى آخر دون بذل مجهود.

إن كنت تجدين صعوبة في تنسيق هذا الشكل من الصنادل، سنقدّم لكِ في ما يلي أفكارًا مميزة لانتعال هذا الشوز في صيف 2022، شاهدي الصور واستوحي منها، وفق «جمالك».

تنسيق صندل فيشرمان مع فستان أو تنورة
لتجمعي ما بين الستايل الأنثوي والمشاكس في آن، لا تتردّدي في تنسيق صندل فيشرمان مع فستان أو تنورة، سواء بقصة طويلة، قصيرة أو ميدي.

اختاري هذا الشكل من الصنادل بكعب فلات أو فلاتفورم أي عريض ومتوازٍ وكوني على آخر موضة.

تنسيق صندل فيشرمان مع ملابس رياضية
ما رأيكِ أن تنكّهي إطلالاتك اليومية والمريحة من خلال إضافة صندل فيشرمان إليها؟ نسّقي هذا الحذاء مع ملابس رياضية، سواء كانت سروالا رياضيا مع تيشرت أو حتّى شورت.

تنسيق صندل فيشرمان مع بدلة
في الإطلالات الكاجوال شيك، نسّقي صندل فيشرمان مع بدلة مؤلفة من سروال وسترة بليزر. يمكنكِ أن تختاري بدلة بمختلف قصّات السراويل، سواء كانت بنطلونا واسعا، ضيق أو متوازي الوسع من الأعلى حتى الأسفل.

تنسيق صندل فيشرمان مع شورت جينز
إلى جانب سروال الجينز، يمكنكِ أن تنتعلي أيضًا صندل فيشرمان مع شورت جينز في إطلالاتك الكاجوال. نسّقيهما مثلًا مع توب بسيط وقميص أوفر سايز مفتوح، مع تيشرت مبالغ بحجمه أو غيرها.

تنسيق صندل فيشرمان مع طقم شورت وتوب
هذه الطريقة لانتعال صندل فيشرمان ستمنحكِ لوك منعشًا ومناسبًا جدًا للأيام الصيفية كما أنها من أسهل الطرق لتنسيق الملابس.

تنسيق صندل فيشرمان مع بنطلون جينز
في إطلالاتك اليومية والكاجوال، نسّقي صندل فيشرمان مع بنطلون جينز وتوب مهما كان شكله، سواء كان «تيشرت، قميص، بلوزة، كروب توب وبليزر».

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