النظارات الشمسية البيضاوية الأبرز هذا الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

برزت النظارات الشمسية البيضاوية بقوة في إطلالات النجمات في الآونة الأخيرة، خصوصا هذا الصيف.

لهذا فإنها واحدة من بين طرازات النظارات الشمسية التي عليكِ أن تضعيها على لائحة أمنياتكِ في هذا الصيف، سواء كانت بإطار عريض أم رفيع، بعدسات ملونة، سوداء أو غيرها.

- كيف ترتدين النظارات مع الحجاب؟

قبل أن تتسوّقي هذا الشكل من النظارات، اعرفي أن Oval Sunglasses تليق بكِ أكثر إن كنتِ صاحبة وجه على شكل مربّع إذ أنها تمنح التوازن إلى منحنيات وجهكِ، وفق «جمالك».

يمكنكِ أن تنتقي نظارات شمسية بيضاوية بإطار عريض، أما إن كنتِ تفضّين النظارات الشمسية بإطار رفيع، فعليك بالتصميمات الملائمة لملامح وجهك.

من جهة أخرى، تتراوح ألوان النظارات الشمسية البيضاوية بين السوداء والملونة، يمكنك اعتماد اللون المناسب للون بشرتك.