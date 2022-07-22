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زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 02:14 مساء
زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس
زيت السمسم للعناية بالشعر (الإنترنت)
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يتميز زيت السمسم بفعاليته القوية في تأمين الحاجز الواقي للشعر ضد أشعة الشمس، وذلك لغناه بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين «هـ» ومضادات الأكسدة.

كما أن لزيت السمسم قدرة على اختراق مسامات الشعر بسهولة ما يجعل نسيج الشعر متشبعا به ويمنح من تغلغل الأشعة البنفسجية الى داخله، وليس هذا فقط انما يطال مفعوله ترطيب الشعر الجاف وتقويته.

-   زيت السمسم للعناية بشعرك المصبوغ

قومي بدهن كمية كافية من زيت السمسم على كامل شعرك قبل التعرض لأشعة الشمس، فهو يعمل كواقي، واتركيه طيلة يوم اجازتك ثم اغسلي شعرك قبل النوم وجفيفه جيداً.

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