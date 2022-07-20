نصائح لنظام غذائي آمن بعد جراحات السمنة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر النظام الغذائي بعد جراحات السمنة من أكثر العوامل التي تؤثر في نجاح العملية عموما؛ إذ يكون هدف النظام الغذائي بعد العملية تقليل نسب الطعام المكتسبة بجانب إمداده بالمكملات الغذائية والمعادن اللازمة لتجنب أي خلل صحي حيث يصبح المريض مع موعد تغير شامل للحياة الصحية والنفسية، ولعل هذا التغير سيتبعه تغيير كبير في نظام الغذاء وكمياته ومدى استفادة الجسم منه لعدم الإضرار بالصحة العامة للمريض.

وتختلف توصيات النظام الغذائي بعد إجراء عمليات السمنة حسب كل حالة على حدة وذلك وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

ويقول راضي «يجب اتباع نهج غذائي تدريجي بعد إجراء جراحات التخلص من السمنة المفرطة للمساعدة على العودة إلى تناول الأطعمة بشكل طبيعي، والانتقال بين المراحل الغذائية بسهولة دون حدوث أضرار للجسم أو الصحة العامة، ويعتمد مدى سرعة انتقالك من خطوة إلى أخرى على سرعة تعافي جسمك وتكيُّفه مع التغير الحادث في أنماط تناول الطعام».

نوع العملية الجراحية

ويضيف راضي «يختلف النظام الغذائي حسب نوع العملية سواء كانت تكميم معدة، وهو الشائع حاليا، أو تحويل مسار أو تركيب بالونة معدة عن طريق المنظار، ويبدأ المريض في تناول السوائل في البداية والأطعمة المهروسة وسهلة الهضم قبل الانتقال إلى تناول الطعمة الصلبة ويعود المريض عادة لتناول الأطعمة العادية بعد ثلاثة أشهر من الخضوع للجراحة.

ويشير الدكتور محمد راضي إلى أهمية الابتعاد في هذا النظام الغذائي عن السكريات والدهون، واختيار الوجبات والأطعمة ذات دهون وسعرات حرارية قليلة، والابتعاد عن أطعمة الدهون المشبعة لصعوبة هضمها، إضافة إلى إمكانية اكتساب الوزن من جديد بسببها، كما يجب مراعاة تجزئة الوجبة إلى لقم صغيرة ومضغها جيدا في الفم حتى يسهل هضمها فحجم معدتك تغير الآن وأصبح اصغر من الطبيعي بنسبة كبيرة لهذا تناول كميات أقل من الطعام يتيح لمعدتك القيام بعملية الهضم بطريقة مريحة وآمنة دون حدوث أي أضرار.

ويجب تجنب المشروبات الغازية مع تناول وجبات عديدة ذات كميات قليلة على مدار اليوم إضافة إلى تناول البروتين كعنصر أساسي ورئيسي في وجباتك اليومية، وشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل حتى لا تتعرض للجفاف.

ويشير راضي إلى أهمية الرياضة بعد جراحات السمنة لأنها لها دور كبير في زيادة معدل حرق السعرات الحراري وتحسين شكل الجسم وشد الترهلات، إضافة إلى تحسين قدرات القلب وتقليل الضغط العصبي مع الالتزام بتناول المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن تحت إشراف الطبيب.

مخاطر أهمال النظام الغذائي

وعن مشاكل إهمال النظام الغذائي بعد تلك الجراحات يقول الدكتور محمد راضي أكبر المخاطر تأتي من عدم اتباع الحمية على نحو صحيح فقد تحدث لديك بعض المضاعفات إذا تناولت طعاما بكمية كبيرة أو نوعية مشبعة بالدهون لا يمكنك هضمها مما يتسبب بشعور بآلام المعدة وحدوث الارتجاع.

إضافة إلى حدوث متلازمة الإغراق (الإفراغ المعدي السريع) إذا دخل الكثير من الطعام إلى أمعائك الدقيقة بسرعة، فمن المحتمل أن تتعرض للغثيان والقيء والدوار والتعرق والإسهال

وإذا تم إهمال شرب السوائل يمكن أن يعرضك إلى الجفاف فالجسم يحتاج إلى شرب 64 أوقية (1.9 لتر) من الماء والسوائل الأخرى طوال اليوم عليك تقسيمها بين الوجبات وبعد الوجبة بـ30 دقيقة على الأقل لعدم الضغط على المعدة في حجمها الجديد.

ويوضح الدكتور راضي أن «الضغط على المعدة وتناول كميات كبيرة أو نوعيات طعام صعبة الهضم يؤدي إلى إمكانية انسداد فتحة كيس المعدة، والغثيان المستمر والقيء وألم البطن؛ فعليك اتباع التعليمات والحفاظ على حمية غذائية ونظام صحي متكامل لعدم كسب الوزن المفقود مرة أخرى والحفاظ على صحة الجسم عامة».



أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي (خاص لـ بوابة الوسط)