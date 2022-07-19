4 طرق منزلية لتنظيف الحذاء الأبيض...

الأحذية البيضاء أحد العناصر الأساسية في الموضة ويعشقها الجميع، لكن من أحد الجوانب التي يتم مناقشتها باستمرار هي كيفية تنظيف الحذاء الأبيض وإزالة الاصفرار وذلك للاحتفاظ باللون الأبيض للأحذية لفترة طويلة.
نقدم إليك بعض الحيل لتطبقيها والحصول على حذاء ناصع البياض وذلك فقا لموقع «الموضوع».
المبيض
- خلط جزءٍ من المبيض مع خمسةِ أجزاء من الماء. ارتداء قفازات لحماية اليدين، ثم استخدام فرشاة أسنان لتطبيق المحلول على الحذاء. فرك المبيِض على الحذاء من خلال الضغط على الفرشاة في حركات صغيرة لإزالة البقع المتراكمة.
- مسح محلول المبيض عن الحذاء من خلال ترطيب قطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ، ومسح الحذاء بلطف. تركُ الحذاء حتى يجف من خلال وضعه في مكان جيد التهوية لمدة خمسِ إلى ستِ ساعات على الأقل.
صودا الخبز والخل الأبيض
- مزج ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من الخل الأبيض، وكوبٍ من الماء الدافئ.
- غمس قطعة قماش أو فرشاة أسنان نظيفة في العجينة. وضع العجينة على الحذاء وفوق البقع.
- ترك خليط صودا الخبز حتى يجف، ثم مسح الحذاء.
معجون الأسنان
- تنظيفُ الحذاء الأبيض من الأوساخ العالقة باستخدام قطعةِ قماشٍ جافةٍ. ترطيبُ قطعةِ قماشٍ بالماء، ثم مسحُ الحذاءِ بها لإزالة الأتربة والأوساخ العالقة.
- وضع القليلِ من معجونِ الأسنان على المناطق المتسخة والعالقة من الأحذية.
- غمس فرشاة أسنان قديمة في الماء، ثم فرك الحذاء برفق فوق معجون الأسنان. ترطيب قطعة قماش بالماء، ثم مسح الحذاء لإزالة بقايا معجون الأسنان. تجفيف الحذاء الأبيض بمنشفةٍ نظيفةٍ، ثم تركه في الهواء الطلق حتى يجف تماما.
الماء وعصير الليمون
- مزجُ ثلاثةِ أجزاءٍ من الماء مع جزءٍ من عصير الليمون. صب الخليط في وعاء، ثمَ استخدام قطعة قماش لفرك الحذاء. ترطيبُ قطعة القماش بالمحلول، وفرك الحذاء بها بلطف. ترطيبُ قطعة قماش نظيفة، ثم مسحُ الحذاء، وتجفيفُه جيدا.
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