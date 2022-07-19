4 طرق منزلية لتنظيف الحذاء الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

الأحذية البيضاء أحد العناصر الأساسية في الموضة ويعشقها الجميع، لكن من أحد الجوانب التي يتم مناقشتها باستمرار هي كيفية تنظيف الحذاء الأبيض وإزالة الاصفرار وذلك للاحتفاظ باللون الأبيض للأحذية لفترة طويلة.

نقدم إليك بعض الحيل لتطبقيها والحصول على حذاء ناصع البياض وذلك فقا لموقع «الموضوع».