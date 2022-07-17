البروكلي وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد...

نقدم إليكِ قناعًا سحريًا من الطبيعة يغنيكِ عن الذهاب لصالونات التجميل أو اللجوء إلى العمليات التجميلية عند المداومة على استخدامه.
تعرفي إلى هذا القناع معنا وطبقيه على بشرتكِ باستمرار لتحصلي على بشرة دون تجاعيد دون استخدام البوتوكس، تعرفي على هذا القناع معنا وفقًا لموقع «أنوثة».
المكونات
200 غرام بروكلي.
زيت زيتون.
ملعقة كبيرة زبادي.
طريقة التطبيق
- يوضع البروكلي في ماء مغلي لعدة دقائق ثم يصفى من الماء ويخلط مع بقية المكونات ويهرس الخليط باستخدام الخلاط الكهربي حتى تمام التجانس.
- يوضع القناع على بشرة نظيفة ويوزع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الدافئ أولاً، ثم بالماء البارد. حاولي تكرار هذا القناع 4 مرات في الشهر على الأقل.
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