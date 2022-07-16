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3 خلطات منزلية مدهشة لتقشير بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 01:20 مساء
3 خلطات منزلية مدهشة لتقشير بشرتك
تقشير البشرة (الإنترنت)
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يقول خبراء التجميل إن تقشير البشرة يخلّصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها، وهي عملية ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

وأفضل وقت لتقشير البشرة هو الصباح لأن الجلد يجدد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشّر البشرة مرّة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات الناعمة وتجنب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيج والحساسية، وفق «موضوع».

ويتوفر العديد من الخلطات المنزلية التي تساهم في تقشير البشرة.

النعناع: يعد من العلاجات المنزلية الفعالة في تقشير البشرة؛ لاحتوائه على خصائص مهدئة للبشرة، وتمنحها الترطيب، وتمنحها الشباب والانتعاش، ويجري استخدامه من خلال تحضير بعض من أوراق النعناع واستخراج العصير منها، ثم تطبيقه على البشرة ليلًا وتركه طول الليل، وغسله صباحًا بالماء الدافئ، وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة ثم استخدام كريم مرطب، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الوصفة يوميًا.

- التقشير بالكربون مفتاح نقاء وشباب البشرة

خلطة الليمون والسكر: تعد من الخلطات المنزلية الفعالة في تقشير البشرة، لاحتوائها على خصائص تشد البشرة، وتخلصها من خلايا الجلد الميتة، وتستخدم من خلال مزج عصير نصف حبة ليمون مع نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تطبيق المزيج على البشرة وفركها بحركة دائية لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الخلطة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

الألوفيرا: يحتوي على خصائص مهدئة ومرطبة للبشرة، ويستخدم من خلال مزج ملعقتي طعام من هلام الصبار الطازج مع كمية قليلة من زيت فيتامين E، وتطبيق المزيج على البشرة وتركه حتى يجف ثم غسله بالماء الدافئ، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الوصفة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع على الأقل.

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