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فوائد صحية وجمالية لزيت القرنفل لا تعرفينها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 03:16 مساء
فوائد صحية وجمالية لزيت القرنفل لا تعرفينها
فوائد صحية وجمالية لزيت القرنفل (الإنترنت)
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يعرف زيت القرنفل بفوائده العديدة المهمة لصحة شعر المرأة، كما يستخدم كذلك لإزالة الشعر، لكن هناك المزيد من الفوائد.

ولا بد لكِ من معرفة الفوائد الصحية والجمالية الأخرى لهذا النوع من الزيوت أيضا، حسب «سوبر ماما».

تعزيز نمو الشعر: يحتوي زيت القرنفل على مادة الأوجينول (Eugenol) التي تعمل على تعزيز نمو الشعر، وذلك بمجرد وضعكِ له على فروة رأسك، فهذا المركب يتميز بخصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات مما يجعله مفيدا لفروة رأسك.

تنعيم الشعر: يعد زيت القرنفل من الزيوت المنعمة للشعر بحيث يساعد على حبس الرطوبة في الشعر، كما أنه يقلل من تقصف أطراف الشعر وتجعدها، مما يعطي للشعر لمعانا رائعا.

علاج قشرة الرأس: قشرة الرأس من الحالات الجلدية المعتدلة التي تسبب ظهور القشرة في فروة الرأس، حيث قد تسبب لك الحكة والجفاف، ففي هذه الحالة يُستخدم زيت القرنفل للتخلص من هذه القشرة بأسرع وقتٍ ممكن وذلك بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات.

تنظيف فروة الرأس: قد يساعدك زيت القرنفل في تنظيف فروة الرأس والتخلص من الدهون الزائدة والحطام وخلايا الجلد الميتة، كما أنه يخفف حكة فروة الرأس وتهيجها بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

فوائد أخرى: تكمن فوائده الأخرى في الوقاية من حب الشباب، والتخلص من البقع السوداء التي قد تظهر على بشرتك أحيانا، إضافة إلى منع الشيخوخة المبكرة، وغيرها العديد من الفوائد الصحية.

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