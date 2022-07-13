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ياسمين صبري بساعة تتخطى المليون ونصف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 01:56 مساء
ياسمين صبري بساعة تتخطى المليون ونصف
تفاصيل إطلالة ياسمين صبري البسيطة.. سعر الساعة يتخطى مليون و500 ألف جنيه (الإنترنت)
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أطلت النجمة ياسمين صبري على جمهورها أخيرًا بصور جديدة، بفستان بطبعات ورود صيفية أنيق، وساعة من الذهب يصل سعرها لأكثر من مليون ونصف المليون جنيه.

اختارت ياسمين صبري فستانًا من تصميم Zimmermann المعروف بتصاميمه الأنثوية، قصيرًا وبفتحات من منطقة البطن، وأكمام منتفخة، يصل سعره إلى 650 دولارًا، شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حقيبة صفراء مبطنة على شكل مربعات صغيرة من تصميم BOTTEGA VENETA، يصل سعرها إلى 1785 يورو، شاهدها من موقع بيعها.

ومن المعروف عن ياسمين صبري ولعها بالساعات، فاختارت ساعة من دار Patek Philippe، جسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا لون أبيض مع علامات الساعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، إطار مرصع بـ٤٨ قطعة ماس وأسوار من المطاط الأبيض، ويصل سعرها إلى 82 ألف دولار، أي ما يعاد أكثر من مليون ونصف جنيه مصري. شاهدها من موقع بيعها
شاهدي معنا الصور استوحي منها إطلالتك.

حقيبة صفراء مبطنة على شكل مربعات صغيرة من تصميم BOTTEGA VENETA (الإنترنت)
حقيبة صفراء مبطنة على شكل مربعات صغيرة من تصميم BOTTEGA VENETA (الإنترنت)
ساعة من دار Patek Philippe (الإنترنت)
ساعة من دار Patek Philippe (الإنترنت)
فستان من تصميم Zimmermann (الإنترنت)
فستان من تصميم Zimmermann (الإنترنت)
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