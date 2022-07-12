نظام غذائي من دون حرمان لخسارة الوزن الزائد بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثيرون من زيادة في الوزن خلال أيام العطلات، خاصة المرتبطة بالأعياد والموسم مثل عيد الأضحى وما يصحبها من وجبات عالية السعرات الحرارية والتي قد لا يتمكن الكثيرون من السيطرة على شهيتهم أمامها، مما يعني زيادة ملحوظة في الوزن، تتطلب خطة جادة بعد الانتهاء من العطلة لاستعادة لياقتنا البدنية مرة أخرى.

لذلك نقدم إليك نصائح ذهبية للتخلص من الوزن الزائد بعد عيد الأضحى وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

الحركة

- زيادة المجهود الحركي كالمشي لمدة نصف ساعة يوميا.

المياه

الإكثار من شرب الماء حتى 2 لتر في اليوم، مع الحرص على عدم تناول أي سوائل مع الطعام، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة حجم المعدة مع الوقت، وبالتالي الشعور الدائم بعدم الشبع.



الوجبات الدسمة

مراعاة عدم تناول الأكلات الدسمة قبل النوم مباشرة، حتى يأخذ الجسم فرصته في هضم الطعام.



تناول الخضار والفواكه

- تناولي الفاكهة مع كل وجبة يومية خصوصا الرمان، والتفاح، والخوخ، والسبانخ، والأفوكادو، والبروكلي، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الألياف والمواد المضادة للأكسدة ومنخفضة السعرات الحرارية، والخضراوات.

- إضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين من البيض واللحوم والأسماك حيث يعمل البروتين على زيادة التمثيل الغذائي، والشعور بالشبع سريعا ومنعك في الإفراط في تناول الطعام.

التحول إلى الحبوب الكاملة

- قومي باستبدال الخبز الأبيض والأرز بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان.

التخلص من أسباب التوتر

- احرصي على تخفيف التوتر ومساعدة الجسم على الاسترخاء والتخلص من كل مصادر القلق للمساهمة في التنحيف بسرعة.

تجنب تناول الطعام أمام التلفاز

- تناول الوجبات أمام التلفاز أو شاشة الكمبيوتر يجعلك لا تركزين في مقدار الطعام الذي تتناولينه مما يتسبب لك في تناول كميات أكثر من المفترض. وتظهر الأبحاث أن إعطاء طعامك الاهتمام الذي يستحقه قد يقلل من الكمية التي تتناولينها، إضافة إلى تقليل الجوع في فترات متقاربة وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة لاحقا خلال اليوم. لذا خذي قسطا من الراحة وانتقلي إلى طاولة الطعام لتناول وجبتك الأساسية، ثم عودي إلى التلفزيون لمتابعة أعمالك المفضلة.



الاعتماد على الزيوت الطبيعية

- الزيوت الطبيعية هي من أهم المكونات التي قد تساعد بشكل فعال على خسارة الوزن نهائيا. استخدمي الزيوت الصحية في الطبخ والطهي مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وزيت الخروع وزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا من دون الخوف من اكتساب السعرات الحرارية الزائدة.



ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أهمية اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية لمدة أسبوعين على الأقل بعد اكتساب الوزن الزائد خلال عطلة العيد لكي يعتاد الجسم مرة أخرى على أسلوب الغذاء الصحي. ونقدم إليكم أحد هذه الأنظمة التي يمكنك اتباعها دون الشعور بحرمان.

الإفطار:

½ خبز كامل النخالة أو 2 شريحة توست بالقمح الكامل أو الشوفان.

+ 3 ملاعق جبن خالي الدسم أو بيضة واحدة مسلوقة أو ثمرة فاكهة أو 3 ملاعق فول من دون دسم.

+ كوب شاي بالزنجبيل أو شاي عادي أو نسكافيه بـ ¼ كوب لبن خالي الدسم محلى بملعقة سكر بني أو بديل السكر.

الغداء:

3 ملاعق أرز أو معكرونة أو ¼ رغيف خبز أسمر صغير.

+ سلطة خضار غير محددة الكمية مع ثمرة طماطم.

+ شوربة خضار من دون بطاطس.

+ 2 قطعة لحم خالية من الدهون أو ¼ دجاجة من دون جلد أو 2 سمك مشوي أو 4 جمبري مشوي أو فنجان عدس من دون دسم.

وجبة خفيفة:

ثمرة فاكهة بعد نصف ساعة على الأقل من تناول الغداء أو كوب عصير ببدائل السكر وبثمرة فاكهة واحدة فقط.



العشاء:

2 ثمرة فاكهة أو كوب زبادي أو جبن خالي الدسم مع سلطة خضروات.

أو كوب لبن + ثمرة تفاح أو موز.

ويضيف الدكتور محمد راضي عند الشعور بالجوع يمكن تناول الفاكهة القليلة السعرات أو الخضروات بين الوجبات الرئيسية مع الإكثار من شرب الماء طول اليوم وقبل الأكل بــ ¼ ساعة.

إضافة إلى التقليل من الملح في الأطعمة بقدر الإمكان والاهتمام بمشروبات الأعشاب والشاي الأخضر، 2 فنجان يوميا على الأقل.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي