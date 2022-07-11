تصميمات لإطلالات ساحرة في العيد

القاهرة - بوابة الوسط

في عيد الأضحى، تسعى المرأة للتألّق بأبهى الإطلالات وأجملها، خصوصا خلال حضورها المناسبات المتعلقة بالعيد.

عزيزتي، لا تتردّدي في انتقاء أجمل التصاميم التي تعكس ستايلكِ العصريّ والأجواء الشرقيّة المميّزة، حسب نصيحة «جمالك».

إذ كنتِ تبحثين عن تصاميم تناسب إطلالاتك الكاجوال، يمكنكِ أن تختاري حلة والتألّق بها في مناسبات عيد الأضحى.

لإطلالة أنثوية وعصرية، اعتمدي الحلة المؤلّفة من سروال ذي قصّة تتّسع من الأعلى حتّى الأسفل. ولا تتردّدي في اعتماد الفساتين المناسبة مثل التصميم الذي يتميّز بقماشه المزخرف.

- إليك الصيحة المفضلة للنجمات هذا الصيف

ويمكنكِ اختيار تصميم مطبّع برسومات الأزهار المنعشة، ويمكنكِ تنسيق تنّورة مع قميص والتميّز بإطلالة مرحة ومنعشة في الوقت عينه.

ولسهرات عيد الأضحى ومن أجل التألّق بإطلالة منمّقة، وإذا كنتِ من بين السيدات المحجبات وتبحثين عن تصاميم تجمع ما بين التحفّظ، الرقي والعصرية في الوقت عينه، إليكِ فستان يتميّز بياقته العالية والمزيّن بالحبيبات اللامعة.

كما يمكنكِ أن ترتدي فستان على شكل كاب والمزيّن بالزخرفات عند منطقة الأكتاف. كما يمكنكِ أن تختاري الفستان المزيّن بالحبيبات البرّاقة، سيمنحكِ حتماً إطلالة ساحرة ويجعلكِ كالنجمات.