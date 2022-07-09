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نصائح لمكياج يناسب نهار العيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 02:06 مساء
نصائح لمكياج يناسب نهار العيد
مكياج يناسب نهار أيام العيد (الإنترنت)
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تسعى كل امرأة لتبدو بإطلالة جمالية ناعمة في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

وهنا نقدم لكِ بعض النصائح لاختيار مكياج يناسب نهار أيام العيد، حسب «الجميلة».

نصائح:
يفضَّل أن تستخدمي المقشر اليومي، ثم كريم الترطيب المناسب لبشرتك.

اخلطي القليل من كريم الأساس مع الواقي من الشمس، كي تحصلي على «بي بي كريم» بتغطية وحماية مناسبتين.

لا بأس بالقليل من عيوب البشرة، فلا تبالغي في استخدام خافي العيوب، وقومي فقط بإخفاء ما يحتاج إلى ذلك بالفعل.

تعلمي فن اختيار لون الكحل، واستبدلي الأسود بالبني، ليمنحك مظهرًا أصغر وأقل تكلفًا، أو اختاري الكحل البيج، لمظهرٍ مشرق.

- طرق ارتداء العباءة المفتوحة

الماسكارا من الأساسيات، لذا احرصي على وضعها فوق رموشك، ولكن اعتمدي ماسكارا ذات مكونات مغذية للرموش، كزيت الخروع، لتكون مناسبة للاستخدام اليومي.

الحواجب مفتاح الجمال، فلا تنسي تعبئة حاجبيك بطريقة طبيعية جدًا، واملئي الفراغات فيهما بالبودرة المخصصة. وإذا كنتِ من ذوات الشعر الأسود، استخدمي لحاجبيكِ اللون البني الغامق، وابتعدي عن الأسود؛ لأنه سيجعل ملامحكِ تبدو قاسية.

اختاري أحمر خدود يناسب لون بشرتك، فإذا كنتِ سمراء، اعتمدي درجات البرونز والمشمشي، وإذا كانت بشرتكِ فاتحة، فالوردي هو اللون الأنسب لكِ.

في اختيار أحمر الشفاه، ابتعدي عن الألوان اللحمية التي تبدو أفتح من لونك الطبيعي، واستخدمي أحمر شفاه بلون يشبه لون شفتيك، أو استخدمي الملون السائل «التنت» المخصص لتلوين الشفاه، ومرطب الشفاه.

أخيرًا تذكري أن البشرة المطفأة تبدو مثالية أكثر من اللازم، لذا اعتمدي على المنتجات الكريمية التي تجعلها تبدو ندية، وكأنها بلا مكياج.

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