هذه الأطعمة لمحاربة شيخوخة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «my life» أن مساعد الإنزيم Q10 يتمتع بالعديد من الفوائد لصحة وجمال البشرة، حيث إنه يعد سلاحا فعالا لمحاربة شيخوخة البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مساعد الإنزيم Q10 يحارب ما يعرف «بالجذور الحرة» (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة، وفق «24».

تنشأ هذه الجذور بسبب ما يعرف «بالإجهاد التأكسدي»، والذي تكمن أسبابه في الأشعة فوق البنفسجية والتدخين والملوثات. كما يتوغل مساعد الإنزيم Q10 في طبقات الجلد العميقة ليقضي على التجاعيد الصغيرة ويمنح البشرة مظهرا مشدودا.

وإلى جانب مستحضرات العناية المحتوية عليه، يمكن أيضا إمداد البشرة بمساعد الإنزيم Q10 من خلال التغذية الصحية، علما بأن مصادره الغذائية تتمثل في الأسماك، لا سيما السردين، وزيت الزيتون وفول الصويا والجوز واللوز والسبانخ والبروكلي واللحوم، لا سيما لحوم الطيور.