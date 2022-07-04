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7 نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 02:31 مساء
7 نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الأضحى
وجبات دون حرمان للحفاظ على الوزن في عيد الأضحى (الإنترنت)
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اقترب عيد الأضحى المبارك الذي تكثر به التجمعات العائلية وتناول اللحوم والنشويات والسكريات بكميات كبيرة مما ينتج عنها زيادة في الوزن واختلال في الحمية الغذائية لذلك نقدم لكِ أهم النصائح التي تساعدك على الحفاظ على وزنك خلال أيام العيد مع عدم الشعور بالحرمان وتناول جميع المكونات الغذائية تعرفي معنا على الطريقة وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور محمد راضي تكثر العزومات والولائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك مما يتسبب في إتلاف النظام الغذائي وخلل الحمية الغذائية واكتساب الكثير من الوزن في وقت قليل نظرا لطبيعة الأكل والسعرات الحرارية المرتفعة الموجودة به وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لأخذ جميع العناصر الغذائية و الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك دون إحداث ضرر للجسم أو زيادة في الوزن وذلك عن طريق النقاط التالية:

تناول وجبات بكميات قليلة
- يمكنك تناول الأكلات التي تحبينها ولكن لا بد أن تكوني حريصة عند تناول الوجبات بحيث تكون بكميات قليلة على فترات متباعدة.

اللحوم ذات الدهون المرتفعة
- حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن اللحوم المليئة بالدهون لتتجنبي زيادة الوزن وخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل جسمك، تناولي القليل من اللحوم الحمراء ويمكنك إجراء تبادل بين اللحم الأحمر المشوي والدجاج المشوي والسمك خلال أيام عيد الأضحى لأخذ القسط الكافي من البروتين الحيواني دون زيادة في الوزن.

السلطة
- احرصي على تناول طبق كبير من السلطة مع وجبة الغداء حتى تقومي بعمل توازن لأنواع الطعام التي تدخل جسمك وتحققي منظومة الوجبة المتكاملة التي تتكون من خضروات ونشويات وبروتينات حتى تتفادي زيادة الوزن.

الحركة
- حاولي الانخراط في أي من الأنشطة بعد الانتهاء من تناول الوجبات التي تحتوي على اللحوم والنشويات والدهون، مما قد يجعلكِ تشعرين بالخمول، والرغبة في النوم، لذلك من الضروري أن تمارسي رياضة المشي أو الجري بعد تناول الوجبات الدسمة.

المياه
- أكثري من شرب الماء في أيام عيد الأضحى حيث يساعد شرب الكثير من الماء على تعزيز التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة معدل حرق الدهون، كما أنه من الأفضل استبدال المشروبات الغازية بكميات كبيرة من الماء طوال اليوم فالمشروبات الغازية تحتوي على كثير من السعرات الحرارية أو قومي باستبدالها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر لتتجنبي زيادة الوزن.

الشاي الأخضر والبابونج
- يجب الاعتناء بتناول الشاي الأخضر والليمون بالماء الدافئ وشاي البابونج بعد الوجبات الدسمة وللشاي الأخضر خصائص فريدة في عملية حرق الدهون والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، لذا حاولي تناوله بعد الوجبات للمساعدة في تسريع عملية الهضم.

عدم الإفراط في تناول حلويات العيد
- احرصي على عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات المصنعة وقومي باستبدالها بالفواكه قليلة السعرات الحرارية التي تحتوي على سكريات طبيعية مثل التفاح والبطيخ والكمثرى.
 

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية (خاص لـ بوابة الوسط)
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