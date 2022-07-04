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حضور بارز للمصممات خلال «الهوت كوتور» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 11:50 صباحا
حضور بارز للمصممات خلال «الهوت كوتور» في باريس
المصممة الإسبانية خوانا مارتين في قرطبة (إسبانيا)، 14 يونيو 2022 (أ ف ب)
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ينطلق في العاصمة الفرنسية، الإثنين، أسبوع الأزياء الراقية (الهوت كوتور) بعرض لدار إلسا سكياباريلي، وهي مصممة سريالية إيطالية يخصص لها متحف باريسي معرضا استعاديا، فيما ستكون الإسبانية خوانا مارتين أول امرأة غجرية إسبانية تنضم إلى هذه المحطة المرموقة في عالم الموضة.

يقام عرض أزياء سكياباريلي، صباح الإثنين، في متحف الفنون الزخرفية، حيث ينطلق، الأربعاء، معرض بعنوان «شوكينغ!» عن عوالم المصمم السريالية (1890-1973)، وفق «فرانس برس».

وحققت الدار التي غابت مدى 60 عاما نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل التصاميم الجريئة للمدير الفني الأميركي الحالي دانيال روزبيري الذي ترتدي أزياءه نجمات من أمثال بيونسيه أو عارضة الأزياء بيلا حديد خلال الاحتفالات الكبرى.

وارتدت ليدي غاغا من سكياباريلي تنورة حمراء مع سترة البحرية مزينة ببروش ذهبي ضخم يمثل حمامة في حفلة تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتُعرض هذه الأزياء في المتحف مع القطع التي صممتها إلسا سكياباريلي قبل نحو قرن، ومنها مثلا مثل قبعة على شكل حذاء صممتها بالتعاون مع سلفادور دالي وفستان جراد البحر الشهير الذي ارتدته دوقة وندسور العام 1937.

ولاحظ مدير المتحف أوليفييه غابيه في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن «الجمهور الشاب لا يعرف من هي إلسا سكياباريلي» التي «لم يسلط الضوء عليها» كفنانة «في المعارض السريالية الكبرى». وتمنى أن يساهم المعرض في إظهار كونها «عصرية وواحدة من شخصيات الموضة التي لا تزال إلى اليوم مصدر إلهام».

الروسيات غائبات
أما اليوم الأخير من أسبوع الأزياء الراقية، فتعرض فيه خوانا مارتين، الوافدة الجديدة إلى هذا العالم الشديد النخبوية، تشكيلتها لفصلي الخريف والشتاء وتحمل عنوان «الأندلس».

وعندما تُعرض تشكيلة مارتين في الرابعة من بعد ظهر السابع من يوليو الجاري، ستصبح رسميا رابع مصمم وأول امرأة من إسبانيا - بعد كريستوبال بالنسياغا وباكو رابان وجوزيب فونت - تعرض تشكيلتها من الهوت كوتور في باريس.

وتشكّل تصاميم مارتين صيغة عصرية للثقافتين الأندلسية والغجرية، بفساتينها الطويلة ذات الأنماط الزهرية المنقطة وشالاتها، وهي تستلهم من عالم الفلامنكو.

وترك غزو أوكرانيا تأثيره على أسبوع الموضة الباريسي إذ تغيب عنه مصممتان روسيتان دُعيتا للمشاركة في المواسم السابقة، هما أوليانا سيرجينكو ويوليا يانينا، والأخيرة عرضت أحدث تشكيلاتها في السفارة الروسية بباريس في يناير الفائت. وردا على سؤال عن هذا الغياب، أوضح اتحاد الهوت كوتور والموضة أنه «لا بزال على موقفه»، من دون توضيحات إضافية.

وألغي في فبراير الفائت عرض الأزياء الافتراضي للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين الذي كان من المقرر أن يقام ضمن أسبوع الملابس الجاهزة، لأنه «لم ينأ بنفسه» عن الحرب، على ما أوضح يومها رئيس الاتحاد رالف توليدانو.

جهزوا المناديل
وبعدما عرض مصمم الأزياء الفرنسي جوليان فورنييه تشكيلاته في أشرطة مصورة مبهجة أثناء الجائحة، يعود للمرة الأولى إلى المنصة الحية بعرض يصفه بأنه «شافٍ» في مواجهة «اليأس حيال عصرنا».

وقال المصمم الذي لا يخفي تأثره بمعاودة العروض الحضورية «جهزوا المناديل».

ويهدي ستيفان رولان مجموعته للمغنية باربرا التي توفيت قبل 25 عاما، في عرض يقام، الثلاثاء، بمسرح شاتليه، حيث أقامت الراحلة آخر حفلة لها. وقال «أحببت باربرا منذ أن كنت طفلا. إنها ساحرة ورائعة وهي إحدى مراجعي عندما أصمم».

وأوضح أن إخراج العرض سينقل للحضور «المشاعر التي كانت تسود عندما تغني باربرا أمام جمهورها، وهي أجواء أشبه بقداس ديني».

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