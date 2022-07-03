مزيل مكياج طبيعي للعيون من جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

مزيل المكياج من الأشياء الأساسية لدى أي سيدة، لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج للعيون في المنزل من مواد طبيعية تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».