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مزيل مكياج طبيعي للعيون من جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 04:25 مساء
مزيل مكياج طبيعي للعيون من جوز الهند
نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج للعيون في المنزل من مواد طبيعية (الإنترنت)
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مزيل المكياج من الأشياء الأساسية لدى أي سيدة، لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج للعيون في المنزل من مواد طبيعية تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

مزيل مكياج طبيعي للعيون
امزجي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. امزجي جيدًا ومن ثم ضعي المزيج في مرطبان جاف ومحكم الإغلاق. عند الرغبة في الاستخدام، اغمسي قطنة معقمة في المزيج وامسحي عينيكِ برفق، حتى زوال آثار المكياج كلها، ومن ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ فالبارد وضعي بعدها الكريم المرطب الخاص بمنطقة محيط العينين.

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