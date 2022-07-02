100 ألف دولار لأحدث إطلالات ياسمين صبري

القاهرة - بوابة الوسط

أطلت النجمة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة أنيقة بسيطة، من أمام شرفتها في مدريد.

ارتدت ياسمين صبري فستانًا من تصميم دار أزياء GIAMBATTISTA VALLI بتصميم ملفوف ودرابيهات في منطقة البطن وطبعات ورود، يصل سعره إلى 3480 دولارًا، شاهده من موقع بيعه،

وبجانبها تظهر حقيبة Lady Dior بمقاس صغير، يصل سعرها إلى 5300 دولار،جنيه. شاهدها من موقع بيعها

وارتدت ياسمين صبري إحدى ساعاتها من دار FRANCK MULLER يصل سعرها إلى 99 ألفًا و231 دولارًا.

ويصل إجمالي سعر إطلالة ياسمين صبري دون المجوهرات إلى 108 آلاف دولار شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

إطلالة بسيطة ساحرة لياسمين صبري