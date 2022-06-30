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حيل لإخفاء عيوب السيقان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 01:30 مساء
حيل لإخفاء عيوب السيقان
تعد مستحضرات التسمير الذاتي Self-tanner عصا سحرية لإخفاء عيوب السيقان (الإنترنت)
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ذكرت مجلة «فرويندين» أن عيوب السيقان مثل البقع الصبغية والأوردة العنكبوتية تُفسد مظهرها الجمالي وتحرم المرأة من ملابس الصيف القصيرة المفعمة بالأنوثة.

وأضافت المجلة أنه يمكن للمرأة إخفاء هذه العيوب بحيل بالمكياج مثل مكياج التمويه Camouflage، والذي يتمتع بقوة تغطية عالية تخفي العيوب موقتا، وفق «24».

وللحصول على نتيجة تدوم طويلا يجب استخدام بودرة تثبيت بعد وضع مكياج التمويه، لمقاومة العرق والماء.

وتعد مستحضرات التسمير الذاتي Self-tanner عصا سحرية لإخفاء عيوب السيقان؛ حيث تمنح البشرة مظهرًا برونزيًا تتوارى خلفه البقع الصبغية والأوردة العنكبوتية.

وللحصول على نتيجة أكثر فعالية، يجب استخدام مستحضر التقشير قبل وضع مستحضر التسمير، للحصول على بشرة موحدة ومتجانسة.

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