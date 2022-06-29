متحف لندني يخصص معرضا واسعا للأزياء الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفي متحف فكتوريا وألبرت في لندن اعتبارا من، السبت، بالموضة الأفريقية؛ إذ يخصص للمرة الأولى معرضا واسعا لأزياء المصممين الأفارقة تظهر قدراتهم الإبداعية الكبيرة.

وتقول المشاركة في إعداد المعرض إليزابيث موراي لوكالة «فرانس برس»، «شئنا الاحتفاء بمشهد الموضة الأفريقية الحالي المذهل». وتضيف «من المستحيل طبعا حصر تصاميم قارة بأكملها في معرض، وهو يهدف تاليًا إلى تقديم لمحة عن الطابعين الجمالي والسياسي لقطاع الأزياء» الأفريقي.

وتشكل الأعمال الفنية والتصاميم اختصاصًا لمتحف فيكتوريا وألبرت الذي تأسس سنة 1852، يوم كانت المملكة المتحدة توسّع إمبراطوريتها. وتلاحظ منظمة المعرض كريستين تشيسينسكا أن «استبعاد التصاميم الأفريقية وحضورها الضعيف» في المعارض، يعود إلى «الانقسام التاريخي الحاصل بين متاحف الفن والإثنوغرافيا الناجم عن الجذور الاستعمارية والمبادئ العنصرية الراسخة» لدى البريطانيين.

وخلال السنوات الأخيرة، دفعت الحركات المناهضة للعنصرية ومن أبرزها «حياة السود مهمة» المملكة المتحدة لإعادة النظر في ماضيها الاستعماري، بدءا من إدراج متاحفها أعمالا من المستعمرات السابقة وصولا إلى إزالة التماثيل والمعالم المرتبطة بالماضي الاستعماري.

ويشكل «أفريكا فاشن» (موضة أفريقيا) أكبر معرض مخصص للأزياء الأفريقية يُنظم في المملكة المتحدة على الإطلاق. ويعرض تصاميم تحاكي حقبة نيل الدول الأفريقية استقلالها وسنوات التحرير والتحول السياسي والاجتماعي والثقافي الكبير.

أزياء ذات دلالات سياسية

وقد تحمل الأزياء دلالات في بعض المواقف السياسية، على غرار الخطوة التي قام بها رئيس وزراء غانا كوامي نكروما، إذ ارتدى سنة 1957 لباسا تقليديا خاصا ببلاده على شكل قماش تقليدي ملون وسميك. وبمجرد إعلان استقلال غانا، تخلى عن الزي الأوروبي في خطوة رمزية.

ولا يزال اختيار بعض الألوان أو النقاشات يحمل دلالات معيّنة. وتُصنع مجموعة واسعة من الأقمشة في أفريقيا باستخدام مواد وتقنيات متنوعة.

وفي تصريح تلاقى فيه مع الفنانة الأميركية سونيا كلارك، قال النحات الغاني إل أناتسوي ذات مرة إن «القماش مهم لأفريقيا كأهمية الآثار بالنسبة إلى الدول الغربية».

وأُعيد تصميم عدد من الأقمشة لتحاكي الأذواق السائدة حاليا على غرار أدير، وهو قماش ذو لون نيلي يُصنع عادة في جنوب غرب نيجيريا وأصبح مستخدما بشكل شائع في التصاميم الخاصة ببعض العلامات التجارية من أمثال «ماكي أو» و«لاغوس سبايس بروغرام» و«أورندج كالتشر».

برقع ذهبي

وتُعرض في المتحف ضمن مستويين أزياء أنجزها مصممون شهيرون من منتصف القرن العشرين من بينهم النيجيري ألفادي، وكريس سيدو من مالي، والنيجيرية شايد توماس-فام، إلى جانب تصاميم لمعاصرين من أمثال النيجيرية بوبو أوغيسي التي تركز علامتها التجارية «أي إم إيسيغو» على أقمشة أفريقيا وتقنياتها.

ويعارض التنميق البسيط في تصاميم «كاتوش» (علامة تجارية كينية) و«موشيون» (علامة تجارية رواندية) الفكرة المسبقة المتخذة عن الأزياء الأفريقية التي تُعتبر فائضة بالألوان والأكسسوارات.

ويعتبر المصمم أرتسي إفراش لوكالة «فرانس برس» أن «الشغف بالثقافات يجمع كل هذه التصاميم» المختارة بعناية. ويضيف أن الفكرة الكامنة وراء عرض هذه الألبسة تهدف إلى «جعل الأشخاص يسترجعون ذكرياتهم.. وتحريك عواطفهم». ويتضح نجاح رهانه هذا من خلال تصميم أنجزه خصيصا للمعرض، محولا معطفا بريطاني التصميم إلى برقع ذهبي كبير.