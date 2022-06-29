Atwasat

متحف لندني يخصص معرضا واسعا للأزياء الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 11:35 صباحا
متحف لندني يخصص معرضا واسعا للأزياء الأفريقية
جانب من معرض «أفريكا فاشن» بمتحف فكتوريا وألبرت في لندن، 27 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يحتفي متحف فكتوريا وألبرت في لندن اعتبارا من، السبت، بالموضة الأفريقية؛ إذ يخصص للمرة الأولى معرضا واسعا لأزياء المصممين الأفارقة تظهر قدراتهم الإبداعية الكبيرة.

وتقول المشاركة في إعداد المعرض إليزابيث موراي لوكالة «فرانس برس»، «شئنا الاحتفاء بمشهد الموضة الأفريقية الحالي المذهل». وتضيف «من المستحيل طبعا حصر تصاميم قارة بأكملها في معرض، وهو يهدف تاليًا إلى تقديم لمحة عن الطابعين الجمالي والسياسي لقطاع الأزياء» الأفريقي.

وتشكل الأعمال الفنية والتصاميم اختصاصًا لمتحف فيكتوريا وألبرت الذي تأسس سنة 1852، يوم كانت المملكة المتحدة توسّع إمبراطوريتها. وتلاحظ منظمة المعرض كريستين تشيسينسكا أن «استبعاد التصاميم الأفريقية وحضورها الضعيف» في المعارض، يعود إلى «الانقسام التاريخي الحاصل بين متاحف الفن والإثنوغرافيا الناجم عن الجذور الاستعمارية والمبادئ العنصرية الراسخة» لدى البريطانيين.

وخلال السنوات الأخيرة، دفعت الحركات المناهضة للعنصرية ومن أبرزها «حياة السود مهمة» المملكة المتحدة لإعادة النظر في ماضيها الاستعماري، بدءا من إدراج متاحفها أعمالا من المستعمرات السابقة وصولا إلى إزالة التماثيل والمعالم المرتبطة بالماضي الاستعماري.

ويشكل «أفريكا فاشن» (موضة أفريقيا) أكبر معرض مخصص للأزياء الأفريقية يُنظم في المملكة المتحدة على الإطلاق. ويعرض تصاميم تحاكي حقبة نيل الدول الأفريقية استقلالها وسنوات التحرير والتحول السياسي والاجتماعي والثقافي الكبير.

أزياء ذات دلالات سياسية
وقد تحمل الأزياء دلالات في بعض المواقف السياسية، على غرار الخطوة التي قام بها رئيس وزراء غانا كوامي نكروما، إذ ارتدى سنة 1957 لباسا تقليديا خاصا ببلاده على شكل قماش تقليدي ملون وسميك. وبمجرد إعلان استقلال غانا، تخلى عن الزي الأوروبي في خطوة رمزية.

ولا يزال اختيار بعض الألوان أو النقاشات يحمل دلالات معيّنة. وتُصنع مجموعة واسعة من الأقمشة في أفريقيا باستخدام مواد وتقنيات متنوعة.

وفي تصريح تلاقى فيه مع الفنانة الأميركية سونيا كلارك، قال النحات الغاني إل أناتسوي ذات مرة إن «القماش مهم لأفريقيا كأهمية الآثار بالنسبة إلى الدول الغربية».

وأُعيد تصميم عدد من الأقمشة لتحاكي الأذواق السائدة حاليا على غرار أدير، وهو قماش ذو لون نيلي يُصنع عادة في جنوب غرب نيجيريا وأصبح مستخدما بشكل شائع في التصاميم الخاصة ببعض العلامات التجارية من أمثال «ماكي أو» و«لاغوس سبايس بروغرام» و«أورندج كالتشر».

برقع ذهبي
وتُعرض في المتحف ضمن مستويين أزياء أنجزها مصممون شهيرون من منتصف القرن العشرين من بينهم النيجيري ألفادي، وكريس سيدو من مالي، والنيجيرية شايد توماس-فام، إلى جانب تصاميم لمعاصرين من أمثال النيجيرية بوبو أوغيسي التي تركز علامتها التجارية «أي إم إيسيغو» على أقمشة أفريقيا وتقنياتها.

ويعارض التنميق البسيط في تصاميم «كاتوش» (علامة تجارية كينية) و«موشيون» (علامة تجارية رواندية) الفكرة المسبقة المتخذة عن الأزياء الأفريقية التي تُعتبر فائضة بالألوان والأكسسوارات.

ويعتبر المصمم أرتسي إفراش لوكالة «فرانس برس» أن «الشغف بالثقافات يجمع كل هذه التصاميم» المختارة بعناية. ويضيف أن الفكرة الكامنة وراء عرض هذه الألبسة تهدف إلى «جعل الأشخاص يسترجعون ذكرياتهم.. وتحريك عواطفهم». ويتضح نجاح رهانه هذا من خلال تصميم أنجزه خصيصا للمعرض، محولا معطفا بريطاني التصميم إلى برقع ذهبي كبير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
هذه هي فوائد زيت التنظيف للبشرة
هذه هي فوائد زيت التنظيف للبشرة
خلطة لتطويل الشعر على طريقة المرأة الهندية
خلطة لتطويل الشعر على طريقة المرأة الهندية
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس
تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس
لفات حجاب تناسب الطقس الحار
لفات حجاب تناسب الطقس الحار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟...
نانسي عجرم تطل بتصميم إيلي صعب
نانسي عجرم تطل بتصميم إيلي صعب...
كل ما تحتاج معرفته عن الـ«كيتو دايت»
كل ما تحتاج معرفته عن الـ«كيتو دايت»...
إليسا وتارا عماد الفستان نفسه.. من الأفضل؟
إليسا وتارا عماد الفستان نفسه.. من الأفضل؟...
اصنعي مقوي أظافر من زيت الزيتون
اصنعي مقوي أظافر من زيت الزيتون...
المزيد
متحف لندني يخصص معرضا واسعا للأزياء الأفريقية
متحف لندني يخصص معرضا واسعا للأزياء الأفريقية...
ألوان طلاء الأظافر المناسبة للبشرة السمراء
ألوان طلاء الأظافر المناسبة للبشرة السمراء...
محاذير استخدام الزنك لشعرك
محاذير استخدام الزنك لشعرك...
لفات حجاب تناسب الطقس الحار
لفات حجاب تناسب الطقس الحار...
تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس
تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط