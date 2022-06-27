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محاذير استخدام الزنك لشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 02:23 مساء
محاذير استخدام الزنك لشعرك
الزنك وشعرك (الإنترنت)
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عنصر الزنك مفيد لنمو شعركِ وصحة فروة رأسكِ وبصيلات شعركِ، كما يتحكم في إفراز الدهون في فروة شعركِ، ولكن يجب عليكِ عدم تناول جرعة زائدة منه كي لا تنعكس الفوائد إلى أضرار.

كما عليكِ محاولة الحصول على الزنك من مصادره الطبيعية؛ مثل اللحوم الحمراء، والبقوليات مثل العدس، والمكسرات والبذور، والمحار، والسبانخ، وجنين القمح، وبذور اليقطين، وفق «سوبر ماما».

إليكِ بعض المحاذير والتنبيهات فيما يخص تناول الزنك كمكملات للشعر:
إن كنتِ تعانين من مرض مزمن، مثل أمراض الكلى أو الأمعاء، أخبري طبيبكِ فورا، لأن بعض الأمراض قد تؤثر على امتصاص جسمكِ للزنك.
إذا تناولتِ جرعة زائدة من الزنك، فإن ذلك قد يؤدي إلى تساقط الشعر بدل نموه.

- ما فوائد الزنك للشعر؟

لا تتناولي مكملات الزنك مع بعض الأدوية؛ مثل المضادات الحيوية، وعقار سيسبلاتين (Cisplatin) الخاص بعلاج السرطان، وعقار البنيسيلاماين (Penicillamine) الخاص بعلاج التهاب المفاصل، وعقار أميلورايد (Amiloride) المدر للبول.
تناولي حبوب الزنك قبل ساعة أو بعد ساعتَين من الطعام، وإذا سببت لكِ عسر هضم، يمكنكِ تناولها مع الطعام بعد استشارة الطبيب.
قد يسبب تناول مكملات الزنك بعض الأعراض الجانبية؛ مثل عسر الهضم، والإسهال، والصداع، والغثيان والتقيؤ.

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