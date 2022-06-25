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تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:19 صباحا
تخصيص متحف لأزياء فيكتوريو ولوكينو في الأندلس
مصمما الأزياء الإسبانيان خوسيه فيكتور رودريغيز كارو (شمال) وخوسيه لويس ميديا ديل كورا على هامش افتتاح متحفهما في بالما ديل ريو الإسبانية في 23 يونيو 2022 (أ ف ب)
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شهدت منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا) افتتاح متحف مخصص لعرض أعمال دار «فيكتوريو إيه لوكينو» لمصممي الأزياء الإسبانيين فيكتوريو ولوكينو.

ومن بين أشهر نجمات منصات الموضة، اللاتي تعاملن معهما، كلوديا شيفر وإيل ماكفيرسون، وفق «فرانس برس».

وأُقيم المتحف في دير سانتا كلارا، الذي يعود تاريخه إلى ستة قرون والواقع في بالما ديل ريو، وهي مسقط رأس فيكتوريو إلى جانب مصارع الثيران الشهير مانويل بينيتيز المعروف بـ«إل كوردوبيس». ويعرض المتحف فساتين وأقمشة ونماذج من تشكيلات أزياء سابقة وأحذية ومجوهرات صممها الإسبانيان.

وقال لوكينو، في أبريل، إن «ترك بصمة عملنا للأجيال الجديدة يسعدنا كثيرا».

شغفهما المشترك بالموضة
والتقى خوسيه فيكتور رودريغيز كارو ( 72 عاما) المعروف باسم فيكتوريو، وخوسيه لويس ميديا ديل كورال (68 عاما) الملقب بلوكينو، في سن المراهقة أواخر ستينيات القرن الفائت، وعزز شغفهما المشترك بالموضة شراكة الحياة بينهما.

وابتكر الرجلان سنة 1975 علامة «فيكتوريو إيه لوكينو» التجارية. وفي 1985 سجلا خطوة أولى في الساحة الدولية من خلال مشاركتهما في معرض نيويورك الدولي. وأشادت جريدة نيويورك تايمز وقتها «بالقمصان الضيقة والتنانير المصنوعة من الدانتيل والمُضافة إليها لمسة تحمل رموزا عرقية» التي صممها فيكتوريو ولوكينو وحظيت «بإقبال كبير من الزبائن الأميركيين».

وبعدما اتسع الإقبال على العلامة التجارية، أقام المصممان مشغلا لهم في إشبيلية، مسقط رأس الرسام دييغو فيلاسكيز. ثم تعرض فيكتورو ولوكينو للإفلاس قبل أن تعاود علامتهما التجارية تحقيق نجاحات.

وترتبط هوية فيكتورو ولوكينو بالأندلس، ويقول فيكتوريو إن «كل مصمم يتأثر بالمكان الذي يعيش فيه»، مشيرا إلى أن إشبيلية غالبا ما تُختار كديكور لمسرحيات أوبرا من أمثال «كارمن» و«حلاق إشبيلية».

وكانت إشبيلية استقبلت كذلك عرض أزياء فخما لدار «ديور» نُظم في بلازا دي إسبانيا منتصف يونيو.

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