خلطة لتطويل الشعر على طريقة المرأة الهندية

القاهرة - بوابة الوسط

رغم أن الوراثة تلعب عاملًا أساسيًا في جمال الشعر، إلا أن الهنديات يستخدمن خلطات طبيعية تساعد على تطويل وتغذية شعرهن، وهي خلطات مجربة مستمدة من خيرات أرض بلادهن، مثل الكركم وزيت جوز الهند وغيرهما من المواد الطبيعية التي تشتهر الهند بإنتاجها، فتعرفي معنا على إحدى هذه الوصفات التي تطبقها المرأة الهندية لتطويل شعرها، وهي وصفة الكاري وزيت جوز الهند.

الكاري من الأعشاب ذات اللون والرائحة المميزة التي تستخدمها المرأة الهندية في المأكولات، لكنها أيضًا من المواد التي أثبتت فعالتيها في خلطات الشعر لغنى الكركم بمضادات الأكسدة، ومادة الكركمين إلى جانب العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، مع مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، التي تعمل على تنظيف فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية. أما زيت جوز الهند، فيحتوي على الفيتامين الأهم للشعر وهو الفيتامين «هـ» الذي يغذي ويرطب الشعر، وفق «هي».

ولتحضير هذه الخلطة تحتاجين إلى:

ربع كوب من زيت جوز الهند

ملعقتان من الكركم المطحون

ذوبي زيت جوز الهند وأضيفي إليه الكركم مع المزج الجيد.

ابدئي بتوزع الخلطة على فروة الرأس وخصلات الشعر.

دلكي الفروة بالمزيج لحوالي 5 دقائق.

اتركي الخلطة لحوالي ساعة على الشعر مع ارتداء القبعة البلاستيكية.

اشطفي بعدها الشعر بالشامبو المناسب ويفضل الشامبو الخالي من الكبريت.

استخدمي الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على شعر طويل صحي كالمرأة الهندية.