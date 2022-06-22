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هذه هي فوائد زيت التنظيف للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 02:05 مساء
هذه هي فوائد زيت التنظيف للبشرة
زيت تنظيف البشرة يشهد رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة (الإنترنت)
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ذكرت مجلة «إن ستايل» أن زيت تنظيف البشرة يشهد رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، نظرا لأنه يعمل على تنظيف البشرة بشكل لطيف.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الاختلاف الأكبر بين زيت تنظيف البشرة وغيره من المستحضرات مثل كريمات الغسل أو الجل أو مزيلات المكياج التقليدية يتمثل في أن الزيت لا يحتوي على ما يعرف بـ«المؤثرات السطحية» (Surfactants)، وبالتالي فهو يعتبر من ألطف أنواع مستحضرات التنظيف، وفق «24».

ويقوم الزيت بالتنظيف كنوع من المُذيبات الطبيعية نظرا لأنه يرتبط بمكونات مشابهة له، حيث يتم امتصاص المكونات الشبيهة بالزيت في المكياج أو كجزء من الدهون عن طريق زيوت التطهير. ويساعد ذلك على إزالة المكياج والدهون الزائدة مع العناية بالبشرة. ويمكن بعد ذلك شطف زيت التنظيف بالماء بسهولة.

ولمزيد من حماية البشرة، ينبغي استعمال مستحضر زيت تنظيف يخلو من الكحول والأصباغ والبارابين والبارافين.

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