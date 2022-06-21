أقنعة طبيعية من «البزار» للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

البزار (الكركم) يُعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تدخل في المنتجات التجميلية لتنظيف البشرة، ويساعد بشكل ممتاز في الحصول على بشرة صحية، ومن أهم ما يميزه أنه مناسب لكل أنواع البشرة.

والبزار مصدر غنى جدا بمضادات الأكسدة مما يحمى البشرة من أي مشاكل تواجهها.