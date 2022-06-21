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أقنعة طبيعية من «البزار» للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 02:02 مساء
أقنعة طبيعية من «البزار» للعناية ببشرتك
البزار مصدر غنى جدا بمضادات الأكسدة مما يحمي البشرة من أي مشاكل تواجهها (الإنترنت)
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البزار (الكركم) يُعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تدخل في المنتجات التجميلية لتنظيف البشرة، ويساعد بشكل ممتاز في الحصول على بشرة صحية، ومن أهم ما يميزه أنه مناسب لكل أنواع البشرة.

والبزار مصدر غنى جدا بمضادات الأكسدة مما يحمى البشرة من أي مشاكل تواجهها.

ويعمل البزار كمقشر لطيف للبشرة وينظف البشرة بعمق ويزيل الجلد الميت.
 يعطى للبشرة إشراقة صحية جميلة، كما يعالج الحبوب، ويقلل من التجاعيد بشكل طبيعي.
كما أن البزار يساعد على امتصاص الدهون في البشرة مما يجعل البشرة ناعمة وملمسها غير دهني بشكل كبير.
مكونان رائعان للعناية ببشرتك: 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم، و2 ملعقة كبيرة من جل الصبار، نخلط المكونين السابقين حتى نحصل على قوام ناعم ونضع الماسك على البشرة بفرشاة ناعمة.
- نترك الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نشطفها بالماء الدافئ.

قناع البزار لبشرة مشرقة
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم
2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.
- نخلط المكونين جيدا وضمان عدم وجود تكتلات ونضع الماسك على البشرة.
- وندلكه بحركات دائرية ثم نتركه على البشرة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ.
- يمكنك تكرار الماسك مرتين كل أسبوع.

قناع البزار لعلاج آثار الحبوب
يعمل البزار كمقشر لطيف للبشرة مما يخلصنا من الجلد الميت ويعمل على تفتيح آثار الحبوب في الوقت نفسه.
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.
2 ملعقة كبيرة من عصير البطاطس.
- نخلط المكونين جيدا وضمان عدم وجود تكتلات ونضع الماسك على البشرة.
- ثم نتركه على البشرة لمدة من 15 إلى 30 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ.
- يمكنك تكرار الماسك مرتين كل أسبوع.

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