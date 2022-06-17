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تنظيف البشرة بالبخار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 02:00 مساء
تنظيف البشرة بالبخار
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يعد البخار من أهم الطرق الفعالة التي تساعد على التنظيف العميق لبشرتك والتخلص من جميع الشوائب والجلد الميت.

كما أن هذه الطريقة تنظف البشرة من الداخل لأنها تساعد على فتح المسام، حسب «شملولة».

اتبعي هذه الخطوات
عليك بتنظيف وجهك قبل استخدام البخار.
عليك بتسخين كمية من الماء في وعاء.
يرفع الماء من على النار ويتم توجيه الوجه إلى الوعاء وتغطية الرأس بمنشفة منعا لتسرب البخار، وعليك الاستمرار في ذلك لمدة 10 دقائق.
بعد الإنتهاء من البخار يمكنك تجفيف البشرة برفق، واستخدام تونر أو مرطب للبشرة.

تذكري: يمكنك تكرار البخار لتنظيف البشرة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة نظيفة وناعمة.

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